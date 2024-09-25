Рецепти пікантної і ароматної аджики, яка зробить страви насиченішими

Сайт ТСН і бренд "Олейна" за участі професійного шеф-кухаря Дмитра Радченка підготували рецепти аджики. Ця підбірка рецептів урізноманітнить приготовлені вами страви, зробить їх пряними і смачними.

АДЖИКА КЛАСИЧНА ОВОЧЕВА З ЯБЛУКАМИ

Ніжна, з легкою пікантністю аджика стане універсальною закускою, яка чудово підходить до шашлику, риби, гарнірів або овочів.

Інгредієнти:

яблуко — 450 г;

помідори — 800 г;

олія «Олейна» з Травами (томат, часник, базилік) — 50 мл;

— 50 мл; морква — 200 г;

перець болгарський — 200 г;

оцет яблучний 6% — 40 мл;

цукор — 50 г;

сіль — 12 г;

перець чорний горошком — 8 шт.;

лаврове листя — 2 шт.;

коріандр мелений — 2 ч. л.;

часник — 20 г;

перець чилі — 20 г (без насіння).

Рецепт розраховано на 2 банки по 0,5 л.

Приготування:

Наріжте яблука, помідори, моркву, болгарський перець та перець чилі невеликими шматочками. Подрібніть усі інгредієнти в блендері до однорідної маси. Перелийте суміш у сотейник і тушкуйте на маленькому вогні, поки рідина не випарується і маса не стане густішою. Додайте оцет, цукор, сіль, перець горошком, лаврове листя, коріандр та олію «Олейна» з Травами (томат, часник, базилік). Продовжуйте варити ще 10 хвилин, щоб аромати поєдналися. Коли аджика стане густою, розлийте її в стерилізовані банки та закрийте стерилізованими кришками. Переверніть – перевірте банки на герметичність, загорніть в ковдру та дайте охолонути. Після охолодження зберігайте банки в прохолодному темному місці.

Смачного!

АДЖИКА ПРЯНА З ІМБИРЕМ

Ця пряна аджика чудово підходить до м'яса, риби та морепродуктів, а також до запечених або грильованих овочів. Вона може бути використана як ароматна заправка для юшки та рибних супів. Додавши її наприкінці тушкування овочів, ви зможете надати страві особливий пікантний аромат.

Інгредієнти:

перець болгарський — 800 г;

перець чилі — 20 г (без насіння);

помідори — 800 г;

олія «Олейна» з Травами (часник, базилік) — 50 мл;

— 50 мл; морква — 300 г;

оцет яблучний 6% — 50 мл;

цукор — 60 г;

сіль — 12 г;

корінь імбиру — 50 г;

часник — 20 г;

лаврове листя — 2 шт.;

перець духмяний — 2 шт.;

гвоздика — 4 шт.;

бодян — 2 зірочки.

Рецепт розраховано на 2 банки по 0,5 л.

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Приготування:

Подрібніть болгарський перець, помідори, моркву, імбир, перець чилі та часник за допомогою м’ясорубки або блендера. Перекладіть подрібнені овочі в сотейник і варіть на середньому вогні до загустіння, періодично помішуючи. Продовжуйте тушкувати суміш ще 10 хвилин, поки більша частина вологи не випарується. Додайте цукор, сіль, духмяний перець, лаврове листя, гвоздику, бодян та олію «Олейна» з Травами (часник, базилік). Розлийте гарячу (прямо з плити) готову аджику в стерилізовані банки і щільно закрийте стерилізованими кришками, переверніть – перевірте банки на герметичність, загорніть в ковдру та дайте охолонути. Після охолодження зберігайте банки в прохолодному темному місці.

Смачного!

АДЖИКА ЗЕЛЕНА З ПЕРЦЕМ, ІМБИРЕМ І КІНЗОЮ

Ця універсальна пікантна страва чудово підходить до будь-якого м'яса чи риби, може бути використана як заправка для супів, салатів або просто як намазка на хліб. Вона додасть вашим стравам яскравого смаку та аромату.

Інгредієнти:

перець болгарський зелений — 1 кг;

перець чилі зелений гострий — 300 г (без насіння);

зелень кропу — 150 г;

зелень петрушки — 150 г;

зелень кінзи — 300 г;

часник — 30 г;

оцет яблучний 6% — 50 мл;

цукор — 50 г;

сіль — 15 г

коріандр мелений — 1 ст. л.;

хмелі-сунелі — 20 г;

олія «Олейна» з Травами (часник, базилік) — 50 мл.

Рецепт розраховано на 2 банки по 0,5 л.

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Приготування:

Подрібніть зелений болгарський перець, зелений гострий перець чилі, кріп, петрушку, кінзу та часник за допомогою м’ясорубки або блендера до однорідної консистенції. Після цього треба відцідити через сито зайву вологу: маса повинна залишитися без рідини. Додайте до подрібненої маси яблучний оцет, цукор, сіль, мелений коріандр, хмелі-сунелі та олію «Олейна» з Травами (часник, базилік). Ретельно перемішайте, щоб усі інгредієнти добре поєдналися. Розкладіть готову суміш у стерилізовані банки і щільно закрийте стерилізованими кришками. Зберігайте банки в прохолодному місці! Термін придатності до 6 місяців.

Смачного!

АДЖИКА З БАКЛАЖАНІВ

Ця аджика з баклажанів чудово підходить для різноманітних страв. Вона стане ідеальним доповненням до м'яса, риби, запечених овочів та гарнірів. Аджика додає стравам пікантності та аромату, роблячи їх більш насиченими. Її можна використовувати як соус або намазку на хліб, а також як заправку для супів і рагу.

Інгредієнти:

баклажани — 1200 г;

томати — 500 г;

перець болгарський — 500 г;

часник — 20 г;

перець чилі — 10 г (без насіння);

оцет яблучний 6% — 40 мл;

цукор — 50 г;

сіль — 12 г;

олія «Олейна» з Травами (перець чилі, базилік, томат) — 50 мл;

— 50 мл; гвоздика — 2 шт.;

перець духмяний — 2 шт.;

коріандр мелений — 2 ч. л.;

Рецепт розраховано на 2 банки по 0,5 л.

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Приготування:

Подрібніть баклажани, томати, болгарський перець, часник та перець чилі за допомогою м’ясорубки або блендера до однорідної консистенції. Перекладіть подрібнену масу в сотейник і тушкуйте на маленькому вогні, помішуючи. Додайте мелений коріандр, яблучний оцет, гвоздику та олію «Олейна» з Травами (перець чилі, базилік, томат). Продовжуйте тушкувати перемішуючи, поки не випарується зайва рідина. Розлийте гарячу (прямо з плити) готову аджику в стерилізовані банки і щільно закрийте стерилізованими кришками, переверніть – перевірте банки на герметичність, загорніть в ковдру та дайте охолонути. Після охолодження зберігайте банки в прохолодному темному місці.

Смачного!