Рецепт абрикосового варення на сковороді: смачно та швидко

Сезон дозрівання абрикосів є ідеальним часом для створення ароматних домашніх заготівель, які взимку нагадуватимуть про теплі сонячні дні. Традиційне приготування консервації часто асоціюється з багатогодинним уварюванням фруктів у величезних каструлях, проте існує значно простіший та швидший альтернативний метод. Приготування абрикосового варення на звичайній глибокій сковороді або в сотейнику займає мінімум часу, але дозволяє отримати густий, насичений десерт із максимально збереженим природним смаком та яскравим кольором свіжих плодів.

Процес приготування починається з ретельної підготовки фруктової основи. Абрикоси необхідно добре вимити під проточною водою, обсушити, акуратно розділити навпіл та видалити кісточки. Після цього очищену м’якоть слід нарізати невеликими порційними шматочками, щоб вони рівномірно прогрівалися під час обсмажування.

Підготовлені фрукти перекладають у глибоку сковороду з товстим дном або місткий сотейник, додають 2 столові ложки води та відправляють на середній вогонь. На цьому етапі вкрай важливо безперервно помішувати масу, доки вона не закипить, що допоможе шматочкам абрикосів швидше та активніше виділити власний сік і повністю вбереже фрукти від підгоряння.

Як тільки фруктова маса почне активно кипіти, до неї додають першу половину підготовленого цукру, добре перемішують і знову дочікуються моменту закипання. Слідом всипають решту цукру, ретельно вимішують солодку суміш до його розчинення і ще раз дають масі закипіти. На фінальному етапі в сковороду вливають столову ложку лимонного соку та проварюють усе разом протягом 5 хвилин від моменту останнього закипання. За цей короткий час сироп помітно загусне, а фрукти набудуть глибокого виразного смаку.