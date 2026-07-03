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- Категорія
- Консервація і варення
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Рецепт абрикосового варення на сковороді: смачно та швидко
Як за 20 хвилин приготувати на сковороді абрикосове варення
Сезон дозрівання абрикосів є ідеальним часом для створення ароматних домашніх заготівель, які взимку нагадуватимуть про теплі сонячні дні. Традиційне приготування консервації часто асоціюється з багатогодинним уварюванням фруктів у величезних каструлях, проте існує значно простіший та швидший альтернативний метод. Приготування абрикосового варення на звичайній глибокій сковороді або в сотейнику займає мінімум часу, але дозволяє отримати густий, насичений десерт із максимально збереженим природним смаком та яскравим кольором свіжих плодів.
Необхідні інгредієнти для швидкої заготівлі
Стиглі абрикоси — 1 кілограм
Цукор — 700 грамів
Чиста вода — 2 столові ложки
Лимонний сік — 1 столова ложка
Готуємо варення
Процес приготування починається з ретельної підготовки фруктової основи. Абрикоси необхідно добре вимити під проточною водою, обсушити, акуратно розділити навпіл та видалити кісточки. Після цього очищену м’якоть слід нарізати невеликими порційними шматочками, щоб вони рівномірно прогрівалися під час обсмажування.
Підготовлені фрукти перекладають у глибоку сковороду з товстим дном або місткий сотейник, додають 2 столові ложки води та відправляють на середній вогонь. На цьому етапі вкрай важливо безперервно помішувати масу, доки вона не закипить, що допоможе шматочкам абрикосів швидше та активніше виділити власний сік і повністю вбереже фрукти від підгоряння.
Як тільки фруктова маса почне активно кипіти, до неї додають першу половину підготовленого цукру, добре перемішують і знову дочікуються моменту закипання. Слідом всипають решту цукру, ретельно вимішують солодку суміш до його розчинення і ще раз дають масі закипіти. На фінальному етапі в сковороду вливають столову ложку лимонного соку та проварюють усе разом протягом 5 хвилин від моменту останнього закипання. За цей короткий час сироп помітно загусне, а фрукти набудуть глибокого виразного смаку.
Готове кипляче варення необхідно відразу ж розлити у попередньо простерилізовані скняні банки та герметично закатати чистими кришками. Закупорену консервацію обережно перевертають догори дном, ретельно загортають у теплу ковдру або рушник і залишають у такому стані до повного природного охолодження. Після цього ароматне та густе абрикосове варення можна переносити на постійне зберігання у темне прохолодне місце, де воно успішно дочекається зимових холодів.