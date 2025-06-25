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- Консервація і варення
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Рецепт полуничного варення з книги 1960 року: виходить густим, але ягоди не розварюються
Наші бабусі добре знали, як зварити густе полуничне варення без уварювання. Цей рецепт може сильно здивувати сучасних кулінарів.
У вас вийдуть цілі ягоди в густому, але кришталево-прозорому сиропі. Взимку вся родина буде ласувати літніми дарами.
Інгредієнти
- полуниця
- 1 кг
- цукор
- 1 кг
- вода
- 1 склянка
Процес приготування:
Помити ягоди, видалити "хвостики". Засипати 500 г (половиною) цукру на 5-6 годин, щоб ягоди пустили сік. Пізніше його потрібно злити в окрему ємність.
Приготувати густий сироп 1 склянка води (плюс злитий сік з ягід) і 500 г цукру. Варити, помішуючи, як звичайний сироп.
Прибрати сироп з вогню, залити ним ягоди, не помішуючи, а струсити ємність, щоб вся полуницю покрилася сиропом.
Варити варення до готовності. Зазвичай це кілька хвилин.
Смачного!