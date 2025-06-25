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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Консервація і варення
Кількість переглядів
339
Час на прочитання
1 хв

Рецепт полуничного варення з книги 1960 року: виходить густим, але ягоди не розварюються

Наші бабусі добре знали, як зварити густе полуничне варення без уварювання. Цей рецепт може сильно здивувати сучасних кулінарів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
58 хвилин
Харчова цінність на 100 г
230 ккал
Полуничне варення з книги 1960 року: рецепт

Полуничне варення з книги 1960 року: рецепт / © unsplash.com

У вас вийдуть цілі ягоди в густому, але кришталево-прозорому сиропі. Взимку вся родина буде ласувати літніми дарами.

Інгредієнти

полуниця
1 кг
цукор
1 кг
вода
1 склянка

Процес приготування:

  1. Помити ягоди, видалити "хвостики". Засипати 500 г (половиною) цукру на 5-6 годин, щоб ягоди пустили сік. Пізніше його потрібно злити в окрему ємність.

  2. Приготувати густий сироп 1 склянка води (плюс злитий сік з ягід) і 500 г цукру. Варити, помішуючи, як звичайний сироп.

  3. Прибрати сироп з вогню, залити ним ягоди, не помішуючи, а струсити ємність, щоб вся полуницю покрилася сиропом.

  4. Варити варення до готовності. Зазвичай це кілька хвилин.

Смачного!

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Дата публікації
Кількість переглядів
339
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