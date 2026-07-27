Рецет кабачкової ікри без моркви та цибулі: смак як у дитинстві

Кабачкова ікра

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Пропонуємо рецепт кабачкової ікри, яка подарує той самий справжній смак із дитинства, знайомий кожному з полиць магазинів. Особливість цього рецепту у відсутності зайвих інгредієнтів, адже тут не використовуються звичні цибуля чи морква, завдяки чому зберігається чистий та насичений кабачковий смак.

Необхідні інгредієнти

Кабачки очищені — 5 кг

Томатна паста — 500 г

Масло рослинне — 0,5 л

Цукор — 200 г

Сіль — 2 ст. л.

Часник — 100 г

Оцет 70% — 1 ст. л. (або 9% — 8 ст. л.)

Вода — 100 мл (за необхідності, якщо кабачки суховаті)

Приготування кабачкової ікри

Підготовлені кабачки ретельно миють, очищають від шкірки, а у переспілих екземплярів обов’язково видаляють насіння. Подрібнені овочі перекручують через м’ясорубку або натирають на тертці, після чого додають очищений часник, пропущений через прес.

У велику каструлю з товстим дном перекладають підготовлені кабачки з часником, вливають 500 мілілітрів рослинної олії, додають якісну томатну пасту, цукор та сіль. Усе ретельно перемішують і тушкують на невеликому вогні протягом 2 годин. За бажання, якщо кабачки виділили мало соку, на етапі тушкування можна додати трохи води.

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Після закінчення тушкування овочеву масу ретельно пробивають занурювальним блендером до однорідної ніжної консистенції, після чого вливають оцет. Страву доводять до кипіння і проварюють усе разом ще 5 хвилин.

Гарячу готову ікру розкладають по заздалегідь стерилізованих баках і герметично закатують стерилізованими кришками. Банки перевертають догори дном і ретельно укутують теплим ковдрою до повного остигання, що гарантує ідеальну збережність заготовки протягом усього зими. Із вказаної кількості інгредієнтів виходить 11 баночок об’ємом по 0,5 літра.

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