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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Консервація і варення
Кількість переглядів
235
Час на прочитання
2 хв

Салат «Генеральський» на зиму — ідеальний спосіб зберегти смак літа в банці

Як приготувати салат «Генеральський» на зиму: покроковий рецепт

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Час приготування
1 год. 5 хв.
Харчова цінність на 100 г
111 ккал
Салат «Генеральський» на зиму

Салат «Генеральський» на зиму

Зимові салати — це не просто закрутки, а справжня кулінарна ностальгія за літнім розмаїттям овочів. Один із найулюбленіших серед господинь — салат «Генеральський». Його готують із найпоширеніших сезонних овочів: огірків, помідорів, болгарського перцю, капусти, моркви та цибулі. Завдяки вдало підібраному складу й збалансованому смаку цей салат не тільки смачний, а й універсальний — його можна подавати як гарнір до м’яса, як закуску або навіть як самостійну страву.

Чим особливий салат «Генеральський»

Цей салат вирізняється багатим смаком, яскравим зовнішнім виглядом та відносною простотою приготування. У ньому вдало поєднуються хрумкі огірки, солодкуваті помідори, соковитий перець і ніжна капуста. Усе це замариноване в ароматній суміші з рослинної олії, солі, цукру та оцту. Такий салат ідеально зберігається впродовж усього холодного сезону — завдяки стерилізації, а також правильному співвідношенню інгредієнтів.

Інгредієнти для салату:

  • Помідори — 2 кг

  • Огірки — 2 кг

  • Цибуля — 600 г

  • Капуста — 600 г

  • Морква — 600 г

  • Болгарський перець — 600 г

  • Петрушка — 1 пучок

  • Рослинна олія — 200 мл

  • Сіль — 4 ст. л.

  • Цукор — 200 г

  • Мелений чорний перець — на смак

Як приготувати салат

  1. Нашаткуйте капусту, поріжте огірки й помідори півкільцями. Цибулю і моркву теж наріжте півкільцями, болгарський перець — соломкою. Петрушку дрібно нарубайте.

  2. Покладіть всі овочі в глибоку миску, всипте сіль, цукор, щіпку меленого перцю й петрушку. Додайте оцет і добре перемішайте. Залиште настоюватися приблизно на 3 години.

  3. Після настоювання ретельно утрамбуйте овочі в стерилізовані банки, щоб не залишати повітря. Залийте овочі утвореним маринадом.

  4. Закрийте банки стерильними кришками. Помістіть банки в каструлю з гарячою водою, прогрівайте 20–25 хвилин після закипання.

Вийміть стерилізовані банки, щільно загорніть (закатайте), переверніть догори дном. Загорніть в ковдру і дайте повністю охолонути. Потім перенесіть заготівки до прохолодного місця.

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Дата публікації
Кількість переглядів
235
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