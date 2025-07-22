Салат «Генеральський» на зиму

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Зимові салати — це не просто закрутки, а справжня кулінарна ностальгія за літнім розмаїттям овочів. Один із найулюбленіших серед господинь — салат «Генеральський». Його готують із найпоширеніших сезонних овочів: огірків, помідорів, болгарського перцю, капусти, моркви та цибулі. Завдяки вдало підібраному складу й збалансованому смаку цей салат не тільки смачний, а й універсальний — його можна подавати як гарнір до м’яса, як закуску або навіть як самостійну страву.

Чим особливий салат «Генеральський»

Цей салат вирізняється багатим смаком, яскравим зовнішнім виглядом та відносною простотою приготування. У ньому вдало поєднуються хрумкі огірки, солодкуваті помідори, соковитий перець і ніжна капуста. Усе це замариноване в ароматній суміші з рослинної олії, солі, цукру та оцту. Такий салат ідеально зберігається впродовж усього холодного сезону — завдяки стерилізації, а також правильному співвідношенню інгредієнтів.

Інгредієнти для салату:

Помідори — 2 кг

Огірки — 2 кг

Цибуля — 600 г

Капуста — 600 г

Морква — 600 г

Болгарський перець — 600 г

Петрушка — 1 пучок

Рослинна олія — 200 мл

Сіль — 4 ст. л.

Цукор — 200 г

Мелений чорний перець — на смак

Як приготувати салат

Нашаткуйте капусту, поріжте огірки й помідори півкільцями. Цибулю і моркву теж наріжте півкільцями, болгарський перець — соломкою. Петрушку дрібно нарубайте. Покладіть всі овочі в глибоку миску, всипте сіль, цукор, щіпку меленого перцю й петрушку. Додайте оцет і добре перемішайте. Залиште настоюватися приблизно на 3 години. Після настоювання ретельно утрамбуйте овочі в стерилізовані банки, щоб не залишати повітря. Залийте овочі утвореним маринадом. Закрийте банки стерильними кришками. Помістіть банки в каструлю з гарячою водою, прогрівайте 20–25 хвилин після закипання.

Вийміть стерилізовані банки, щільно загорніть (закатайте), переверніть догори дном. Загорніть в ковдру і дайте повністю охолонути. Потім перенесіть заготівки до прохолодного місця.

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