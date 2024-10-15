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Смачна маринована капуста швидкого приготування: можна їсти наступного дня

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
36 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
33
Час на прочитання
1 хв
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Смачна маринована капуста швидкого приготування: можна їсти наступного дня

Маринована капуста

Рецепт смачної маринованої капусти швидкого приготування

Пропонуємо рецепт маринованої капусти швидкого приготування, їсти її можна вже наступного дня.

Інгредієнти:

Капуста  - 1 кг.
Морква -- одна шт. 
Перець болгарський   - 2 шт.
Часник - 5 зубчиків

Для маринаду: 

Вода -- 500 мл.
Сіль - 1 стол.лож. 
Цукор - 2 стол.лож.
Яблучний оцет - 50 мл 
Олія - 50 мл 

Приготування:

  • Капусту шинкуємо, моркву натираємо на тертці, перець ріжемо соломкою, часник — пластинками, складаємо в миску. 
  • Воду доводимо до кипіння, додаємо сіль, цукор, оцет, олію.
  • Киплячим маринадом заливаємо овочі, добре все перемішуємо, ставимо під гніт на декілька годин.
  • Розкладаємо капусту по банках і прибираємо в холод, через добу можна їсти. Чим довше капуста коштує, тим вона смачніша. 

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