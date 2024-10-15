Смачна маринована капуста швидкого приготування: можна їсти наступного дня

Пропонуємо рецепт маринованої капусти швидкого приготування, їсти її можна вже наступного дня.

Інгредієнти:

Капуста - 1 кг.

Морква -- одна шт.

Перець болгарський - 2 шт.

Часник - 5 зубчиків

Для маринаду:

Вода -- 500 мл.

Сіль - 1 стол.лож.

Цукор - 2 стол.лож.

Яблучний оцет - 50 мл

Олія - 50 мл

Приготування:

Капусту шинкуємо, моркву натираємо на тертці, перець ріжемо соломкою, часник — пластинками, складаємо в миску.

Воду доводимо до кипіння, додаємо сіль, цукор, оцет, олію.

Киплячим маринадом заливаємо овочі, добре все перемішуємо, ставимо під гніт на декілька годин.

Розкладаємо капусту по банках і прибираємо в холод, через добу можна їсти. Чим довше капуста коштує, тим вона смачніша.

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