Смачна маринована капуста швидкого приготування: можна їсти наступного дня

Рецепт смачної маринованої капусти швидкого приготування
Пропонуємо рецепт маринованої капусти швидкого приготування, їсти її можна вже наступного дня.
Інгредієнти:
Капуста - 1 кг.
Морква -- одна шт.
Перець болгарський - 2 шт.
Часник - 5 зубчиків
Для маринаду:
Вода -- 500 мл.
Сіль - 1 стол.лож.
Цукор - 2 стол.лож.
Яблучний оцет - 50 мл
Олія - 50 мл
Приготування:
- Капусту шинкуємо, моркву натираємо на тертці, перець ріжемо соломкою, часник — пластинками, складаємо в миску.
- Воду доводимо до кипіння, додаємо сіль, цукор, оцет, олію.
- Киплячим маринадом заливаємо овочі, добре все перемішуємо, ставимо під гніт на декілька годин.
- Розкладаємо капусту по банках і прибираємо в холод, через добу можна їсти. Чим довше капуста коштує, тим вона смачніша.
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