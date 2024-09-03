Солодкі мариновані помідори з перцем на зиму: смачний рецепт

Мариновані солодкі помідори на зиму на 3-х літрові банки

Готуємо цих маринованих, солодких помідорів на зиму багато, зїдають їх дуже швидко, щонайменше п'ять трьохлітрових банок.

Інгредієнти на п'ять 3-х літрові банки

Відповідно на одну трьохлітрову банку потрібно в п'ять раз менше кожного інгредієнта.

Помідори, бажано м'ясисті з цупкою шкуркою - 10 кг.

Болгарський перець- 6 великих шт.

Часник - 6 головок.

Гіркий перець- 2-3 шт, потрібно видалити насіння.

Сіль - 1,5 стакани.

Цукор - 2 стакани.

Оцет - 2 стакани.

Рецепт приготування помідорів на зиму

Болгарський перець, часник і гіркий перець перемелюємо на мʼясорубці і рівномірно розподіляємо у п'яти 3-х літрових банках. Потім розкладаємо помідори.

Для п'яти трьох літрових банок готуємо маринад - до 6 літрів води додаємо сіль, цукор, ставимо на вогонь , щоб закипіло. Маринад охолоджуємо і додаємо ще 2 стакани оцту.

Заливаємо маринад в банки, закриваємо пластиковими кришками і обовʼязково добре збовтуємо, щоб по помідорах гарно розподілилось все те, що перемелене. Заносимо в прохолодне місце. Смачного.

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