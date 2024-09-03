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Солодкі мариновані помідори з перцем на зиму: смачний рецепт

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
33 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
991
Час на прочитання
1 хв
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Солодкі мариновані помідори з перцем на зиму: смачний рецепт

Помідори на зиму

Мариновані солодкі помідори на зиму на 3-х літрові банки

Готуємо цих маринованих, солодких помідорів на зиму багато, зїдають їх дуже швидко, щонайменше п'ять трьохлітрових банок.

Інгредієнти на п'ять 3-х літрові банки

Відповідно на одну трьохлітрову банку потрібно в п'ять раз менше кожного інгредієнта.

  • Помідори, бажано м'ясисті з цупкою шкуркою - 10 кг. 
  • Болгарський перець- 6 великих шт. 
  • Часник - 6 головок.
  • Гіркий перець- 2-3 шт, потрібно видалити насіння.
  • Сіль - 1,5 стакани.
  • Цукор -  2 стакани.
  • Оцет - 2 стакани.

Рецепт приготування помідорів на зиму

  • Болгарський перець, часник і гіркий перець перемелюємо на мʼясорубці і рівномірно розподіляємо у п'яти 3-х літрових банках. Потім розкладаємо помідори.
  • Для п'яти трьох літрових банок готуємо маринад - до 6 літрів води додаємо сіль, цукор, ставимо на вогонь , щоб закипіло. Маринад охолоджуємо і  додаємо ще 2 стакани оцту.
  • Заливаємо маринад в банки, закриваємо пластиковими кришками і обовʼязково добре збовтуємо, щоб по помідорах гарно розподілилось все те, що перемелене. Заносимо в прохолодне місце. Смачного.

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