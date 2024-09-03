Солодкі мариновані помідори з перцем на зиму: смачний рецепт

Мариновані солодкі помідори на зиму на 3-х літрові банки
Готуємо цих маринованих, солодких помідорів на зиму багато, зїдають їх дуже швидко, щонайменше п'ять трьохлітрових банок.
Інгредієнти на п'ять 3-х літрові банки
Відповідно на одну трьохлітрову банку потрібно в п'ять раз менше кожного інгредієнта.
- Помідори, бажано м'ясисті з цупкою шкуркою - 10 кг.
- Болгарський перець- 6 великих шт.
- Часник - 6 головок.
- Гіркий перець- 2-3 шт, потрібно видалити насіння.
- Сіль - 1,5 стакани.
- Цукор - 2 стакани.
- Оцет - 2 стакани.
Рецепт приготування помідорів на зиму
- Болгарський перець, часник і гіркий перець перемелюємо на мʼясорубці і рівномірно розподіляємо у п'яти 3-х літрових банках. Потім розкладаємо помідори.
- Для п'яти трьох літрових банок готуємо маринад - до 6 літрів води додаємо сіль, цукор, ставимо на вогонь , щоб закипіло. Маринад охолоджуємо і додаємо ще 2 стакани оцту.
- Заливаємо маринад в банки, закриваємо пластиковими кришками і обовʼязково добре збовтуємо, щоб по помідорах гарно розподілилось все те, що перемелене. Заносимо в прохолодне місце. Смачного.
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