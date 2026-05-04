Сонячний десерт: як приготувати варення з кульбаби

Варення з кульбаби

Варення з кульбаб, яке часто називають «кульбабовим медом» — це один із найкорисніших весняних десертів, що має насичений золотистий колір, густу консистенцію та тонкий квітковий аромат. Завдяки високому вмісту вітамінів і мікроелементів воно діє як природний еліксир для організму: м’яко очищує печінку, стимулює обмін речовин та має виражені протизапальні властивості. Цей сонячний десерт є незамінним помічником у боротьбі із застудами та кашлем, зміцнює імунітет і допомагає знімати нервову напруженість, перетворюючи звичайне чаювання на корисну лікувальну процедуру.

Що знадобиться для приготування

Для базового рецепта підготуйте:

Квіти кульбаби — 300–400 розкритих суцвіть.

Вода — 0,5 літра.

Цукор — 1 кг.

Лимон — 1 великий (або чайна ложка лимонної кислоти).

Як приготувати варення з кульбаби

Збирання та підготовка сировини

Квіти необхідно збирати в екологічно чистих місцях, подалі від доріг. Найкращий час — сонячний полудень, коли кошики максимально розкриті та наповнені нектаром.

Головний секрет відсутності гіркоти полягає в обробленні — для варіння ідеально використовувати лише жовті пелюстки. Хоча деякі господині варять квіти цілими, видалення зеленого квітколожа (чашолистиків) гарантує ніжний десертний смак без трав’янистого присмаку.

Промивати квіти не рекомендується, щоб зберегти пилок, проте їх варто ретельно перебрати від комах.

Покрокова технологія

Підготовлені жовті частини квітів заливають холодною водою та доводять до кипіння. Після закипання суміш варять на повільному вогні протягом 15–20 хвилин.

Наприкінці цього етапу додають подрібнений лимон (разом зі шкіркою, але без кісточок). Лимон працює як натуральний консервант і запобігає зацукровуванню.

Після варіння каструлю знімають із вогню та залишають настоюватися на 12–24 години. Це критично важливий етап: саме під час витримки вода витягує з пелюсток та лимона всі корисні речовини та аромат.

Через добу настій проціджують через марлю, ретельно відтискаючи квіти (їх потім можна викинути). У чисту рідину додають цукор. Варення варять на невеликому вогні в один або кілька підходів до досягнення бажаної густини. Зазвичай для отримання медової консистенції достатньо 30–40 хвилин легкого кипіння.

Готове гаряче варення розливають у сухі стерилізовані банки та закручують. Взимку таке варення-мед стане чудовим доповненням до чаю, млинців або сирників.

