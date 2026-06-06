ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Консервація і варення
Кількість переглядів
61
Час на прочитання
1 хв

Так полуницю ви ще не зберігали: найкраще закручування на зиму, яке варто зробити вже сьогодні

Смачне заготовлення на зиму з полуниці.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
1 год. 15 хв.
Харчова цінність на 100 г
155 ккал
Коментарі
Найкраще заготовлення на зиму

Найкраще заготовлення на зиму / © pexels.com

Якщо ви любите ласувати полуницею не лише в сезон, таке закручування стане найкращим варіантом. Рецептом поділилися на сайті «Господинька».

Інгредієнти

полуниця
7 кг
цукор
3,5 кг

Процес приготування:

  1. Добре промити свіжу полуницю. Позбутися хвостиків. Ягоди розділити на дві частини.

  2. М’які і перестиглі перебити блендером до стану пюре. Додати половину кількості цукру і поставити на великий вогонь. Довести до кипіння, постійно перемішуючи.

  3. Додати решту цукру і проварити ще 5 хвилин.

  4. Простерилізувати банки. До провареного пюре додати цілі ягоди і ще раз довести до кипіння. Проварити 5 хв. Вимкнути плиту і залишити остигати на 2 години.

  5. Зняти піну, ще раз довести до кипіння, проварити 5 хвилин. Розлити по банках і закрити.

Смачного!

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
61
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie