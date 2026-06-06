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- Консервація і варення
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Так полуницю ви ще не зберігали: найкраще закручування на зиму, яке варто зробити вже сьогодні
Смачне заготовлення на зиму з полуниці.
Якщо ви любите ласувати полуницею не лише в сезон, таке закручування стане найкращим варіантом. Рецептом поділилися на сайті «Господинька».
Інгредієнти
- полуниця
- 7 кг
- цукор
- 3,5 кг
Процес приготування:
Добре промити свіжу полуницю. Позбутися хвостиків. Ягоди розділити на дві частини.
М’які і перестиглі перебити блендером до стану пюре. Додати половину кількості цукру і поставити на великий вогонь. Довести до кипіння, постійно перемішуючи.
Додати решту цукру і проварити ще 5 хвилин.
Простерилізувати банки. До провареного пюре додати цілі ягоди і ще раз довести до кипіння. Проварити 5 хв. Вимкнути плиту і залишити остигати на 2 години.
Зняти піну, ще раз довести до кипіння, проварити 5 хвилин. Розлити по банках і закрити.
Смачного!