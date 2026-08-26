Томатний сік як з магазину: точний рецепт на 1 літр

Томатний сік

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Домашній томатний сік є чудовим способом зберегти багатий літній врожай помідорів на холодну пору року. На відміну від покупних напоїв, консервація власного приготування не містить штучних добавок, головною перевагою домашнього приготування є можливість самостійно контролювати кількість солі, цукру та улюблених прянощів.

Для досягнення ідеального результату важливо обирати виключно стиглі, м’ясисті та соковиті томати без зелених чи зіпсованих ділянок. Переспілі або пошкоджені плоди можуть негативно вплинути на смакові якості готового продукту.

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Основні пропорції інгредієнтів розраховуються на один літр готового соку:

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Помідори — 1,5–1,7 кг

Сіль — 1 ч. л. без гірки (5–6 г)

Цукор — 0,5 ч. л. (2–3 г)

Чорний мелений перець — 1 щіпка за бажанням

Лавровий лист — 1 невеликий за бажанням

У разі приготування більшого об’єму пропорції пропорційно збільшуються. Наприклад, для отримання 5 літрів соку знадобиться від 7,5 до 8,5 кг помідорів, 5 чайних ложок солі та 2,5 чайної ложки цукру.

Покроковий процес приготування включає кілька простих етапів:

Помідори ретельно вимити у проточній воді, видалити плодоніжки та вирізати будь-які пошкоджені місця. Великі плоди для зручності слід розрізати на кілька частин. Пропустити підготовлені овочі через соковижималку або спеціальну насадку для м’ясорубки, яка ефективно відокремлює шкірку та насіння. За відсутності такого обладнання помідори можна подрібнити за допомогою блендера, після чого ретельно протерти отриману масу через густе сито. Перелити томатну масу у велику емальовану або нержавіючу каструлю, поставити на середній вогонь і поступово довести до кипіння, періодично помішуючи. Після закипання зменшити вогонь і варити сік протягом 15-20 хвилин. У процесі нагрівання на поверхні утворюватиметься піна, яку зручно знімати звичайною ложкою. Додати сіль, цукор та трохи чорного перцю за смаком. Якщо використовується лавровий лист, його кладуть на кілька хвилин, а перед розливанням обов’язково видаляють. Після внесення спецій проварити сік ще 5 хвилин, після чого зняти з вогню та скуштувати для остамічного коригування кількості солі.

Скляні банки та кришки попередньо стерилізують зручним способом. Гарячий киплячий сік обережно розливають у підготовлені сухі банки, залишаючи приблизно 1-1,5 см вільного простору до краю горловини, після чого герметично закручують чистими стерильними кришками. Заповнену тару перевертають догори дном і залишають під теплою ковдрою до повного самостійного охолодження. Готовий домашній томатний сік найкраще зберігати в прохолодному, сухому та темному місці.

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