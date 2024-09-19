4 рецепти огірків на зиму для любителів азіатської та сучасної кухні

Пікантні та ароматні консервовані закуски з огірків на кожен день та до свят.
Зимова консервація - це невідʼємна страва на столі багатьох українців.
Якщо ви хочете урізноманітнити меню у холодний період, сайт ТСН і бренд «Олейна» у спільному спецпроекті «Консервуємо цікаві страви сучасної кухні з Олейна» за участі професійного шеф кухара Дмитра Радченка підготували для вас підбірку рецептів консервованих огірків у в стилі азійської або сучасної світової кухні.
ОГІРКИ "ПАН П'ЄР" У ПЕРЦЕВОМУ МАРИНАДІ З КОПЧЕНОЮ ПАПРИКОЮ
Ця страва вирізняється цікавим і пікантним смаком. Вона стане чудовою закускою до святкового столу або приємним доповненням до звичайного обіду. Ідеальний варіант, щоб додати родзинки до вашого меню та порадувати близьких чимось особливим.
Інгредієнти:
- огірки — 600 г на 2 півлітрові банки;
- олія «Олейна» з Травами (перець чилі, базилік, томат) — 50 мл;
- паприка копчена — 6 г
- перець болгарський — 60 г
- стебло селери — 20 г
- цукор — 40 г (куштувати на смак)
- сіль — 10 г (куштувати на смак)
- часник — 10 г
- оцет яблучний 6% — 30 мл
- перець горошком — 8 шт
- перець чилі без насіння — 20 г
Рецепт розраховано на 2 баночки 0,5 л
Приготування:
- Викладіть огірки в стерилізовані банки, перемежаючи їх з дрібно нарізаним болгарським перцем, подрібненим часником (пластинами), свіжим перцем чилі та селерою, залийте їх окропом та прикрийте кришками на 10-15 хвилин. Потім злийте кип’яток у каструлю.
- Перекип’ятіть цей розчин, залийте ним банки на 10-15 хвилин. Потім злийте в каструлю та перекип’ятіть.
- Злийте цю воду та використовуйте її для приготування маринаду.
- У воду додайте копчену паприку, цукор, сіль, оцет, спеції та олію «Олейна» з Травами (перець чилі, базилік, томат).
- Прокип’ятіть маринад 3–5 хвилин, спробуйте на смак та відрегулюйте приправи.
- Залийте огірки готовим маринадом та закрийте банки стерилізованими кришками.
- Переверніть – перевірте банки на герметичність, загорніть в ковдру та дайте охолонути.
- Зберігайте в прохолодному місці.
Смачного!
ОГІРКИ З ПРЯНОЮ СЕЛЕРОЮ
Ця закуска вирізняється ніжною пікантністю та особливим ароматом завдяки вдалому поєднанню спецій, зокрема кмину. Її смак збалансований і не надто гострий, що робить страву універсальною та доречною до будь-якої страви.
Інгредієнти:
- огірки — 600 г
- оцет 6% — 40 мл
- цукор — 40 г
- сіль — 10 г
- кмин — 1 ч. л. (2 г)
- перець горошком — 8 шт.
- лаврове листя — 2 шт.
- зелень селери — 40 г (пучок)
- часник — 20 г
- олія «Олейна» з Травами (орегано, розмарин, базилік) — 30 мл.
Рецепт розраховано на 2 баночки 0,5 л
Приготування:
- Наріжте огірки та стебла селери.
- Викладіть у стерилізовані банки шарами: на дно – спеції (горошок перцю, лавровий лист, кмин), подрібнений часник, а далі – шар огірків, потім стебло селери, знову огірки і так далі.
- Залийте окропом, дайте постояти, прикривши кришками, на 10 хвилин. Потім злийте кип’яток у каструлю.
- Перекип’ятіть цей розчин та залийте ним банки ще на 10-15 хвилин. Потім злийте цей розчин у каструлю.
- У цій воді приготуйте маринад: додайте оцет, сіль, цукор та олію «Олейна» з Травами (орегано, розмарин, базилік) — і проваріть 15 хвилин.
- Прокип’ятіть маринад і залийте ним огірки з селерою.
- Закрийте банки стерилізованими кришками.
- Переверніть – перевірте банки на герметичність, загорніть в ковдру та дайте охолонути.
- Зберігайте в прохолодному місці.
Смачного!
ОГІРКИ В МЕДОВО-ГІРЧИЧНОМУ МАРИНАДІ
Ця страва поєднує в собі пряність і тепло, водночас зберігаючи освіжаючі нотки, що робить її ідеальною для холодної пори року. Її універсальність дозволяє додати пікантного акценту практично будь-якій страві. Незалежно від того, подаєте її як окрему закуску чи використовуєте як доповнення, ця страва стане родзинкою вашого столу.
Інгредієнти:
- огірки – 600 г
- олія «Олейна» Три Зерна
- оцет яблучний 6% — 30 мл
- мед — 50 г
- перець чилі без насіння — 10 г
- цукор — 20 г
- сіль — 10 г
- корінь імбиру чищений — 20 г
- гірчиця американська — 30 г
Рецепт розраховано на 2 баночки 0,5 л
Приготування:
- Нарізаний перець чилі покладіть на дно стерилізованих банок.
- Викладіть огірки в банки, залийте їх окропом та прикрийте кришками на 10-15 хвилин аби банки та продукти добре прогрілись. Потім злийте кип’яток у каструлю.
- Перекип’ятіть цей розчин та залийте ним банки ще на 10-15 хвилин. Потім злийте в каструлю та перекип’ятіть.
- Готуємо маринад: у воду, злиту з огірків, додайте оцет, мед, цукор, тертий імбир, американську гірчицю та сіль.
- Добре перемішайте маринад, щоб він був однорідним.
- Додайте до маринаду олію «Олейна» три зерна та ще раз перевірте смак, додавши сіль чи цукор за потреби.
- Залийте готовим маринадом прямо з плити огірки та закрийте банки стерилізованими кришками.
- Переверніть – перевірте банки на герметичність, загорніть в ковдру та дайте охолонути.
- Зберігайте в прохолодному місці.
Смачного!
ОГІРКИ В СОЄВО-ЧАСНИЧНОМУ МАРИНАДІ
Пікантна осіння закуска з теплим смаком, що ідеально підходить до білого м’яса, хліба (особливо багета), локшини та страв з азійськими нотками. Смачна як самостійна страва або як особливий акцент у вашому меню.
Інгредієнти:
- огірки — 600 г;
- олія «Олейна» з Травами (часник, базилік);
- оцет яблучний 6%— 40 мл
- соєвий соус — 100 мл
- цукор — 40 г
- сіль — 10 г
- корінь імбиру чищений — 10 г
- перець чилі без насіння — 10 г
- перець духмяний — 2 шт
Рецепт розраховано на 2 баночки 0,5 л
Приготування:
- Викладіть на дно стерилізованих банок подрібнений часник, тертий імбир, духмяний перець та нарізаний соломкою перець чилі.
- Наріжте огірки та викладіть їх у стерилізовані банки.
- Залийте огірки окропом і прикрийте кришками на 10-15 хвилин. Потім злийте кип’яток у каструлю.
- Перекип’ятіть цей розчин та залийте ним банки ще на 10-15 хвилин.
- Злийте окріп і використайте його для приготування маринаду.
- У воду, злиту з огірків, додайте оцет, соєвий соус, цукор, сіль.
- Додайте олію «Олейна» з Травами (часник базилік)
- Прокип’ятіть маринад і залийте ним огірки.
- Закрийте банки стерилізованими кришками.
- Переверніть – перевірте банки на герметичність, загорніть в ковдру та дайте охолонути.
- Зберігайте в прохолодному місці.
Смачного!