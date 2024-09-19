4 рецепти огірків на зиму для любителів азіатської та сучасної кухні

Пікантні та ароматні консервовані закуски з огірків на кожен день та до свят.

Зимова консервація - це невідʼємна страва на столі багатьох українців.

Якщо ви хочете урізноманітнити меню у холодний період, сайт ТСН і бренд «Олейна» у спільному спецпроекті «Консервуємо цікаві страви сучасної кухні з Олейна» за участі професійного шеф кухара Дмитра Радченка підготували для вас підбірку рецептів консервованих огірків у в стилі азійської або сучасної світової кухні.

ОГІРКИ "ПАН П'ЄР" У ПЕРЦЕВОМУ МАРИНАДІ З КОПЧЕНОЮ ПАПРИКОЮ

Ця страва вирізняється цікавим і пікантним смаком. Вона стане чудовою закускою до святкового столу або приємним доповненням до звичайного обіду. Ідеальний варіант, щоб додати родзинки до вашого меню та порадувати близьких чимось особливим.

Інгредієнти:

огірки — 600 г на 2 півлітрові банки;

олія «Олейна» з Травами (перець чилі, базилік, томат) — 50 мл;

— 50 мл; паприка копчена — 6 г

перець болгарський — 60 г

стебло селери — 20 г

цукор — 40 г (куштувати на смак)

сіль — 10 г (куштувати на смак)

часник — 10 г

оцет яблучний 6% — 30 мл

перець горошком — 8 шт

перець чилі без насіння — 20 г

Рецепт розраховано на 2 баночки 0,5 л

Приготування:

Викладіть огірки в стерилізовані банки, перемежаючи їх з дрібно нарізаним болгарським перцем, подрібненим часником (пластинами), свіжим перцем чилі та селерою, залийте їх окропом та прикрийте кришками на 10-15 хвилин. Потім злийте кип’яток у каструлю. Перекип’ятіть цей розчин, залийте ним банки на 10-15 хвилин. Потім злийте в каструлю та перекип’ятіть. Злийте цю воду та використовуйте її для приготування маринаду. У воду додайте копчену паприку, цукор, сіль, оцет, спеції та олію «Олейна» з Травами (перець чилі, базилік, томат). Прокип’ятіть маринад 3–5 хвилин, спробуйте на смак та відрегулюйте приправи. Залийте огірки готовим маринадом та закрийте банки стерилізованими кришками. Переверніть – перевірте банки на герметичність, загорніть в ковдру та дайте охолонути. Зберігайте в прохолодному місці.

Смачного!

ОГІРКИ З ПРЯНОЮ СЕЛЕРОЮ

Ця закуска вирізняється ніжною пікантністю та особливим ароматом завдяки вдалому поєднанню спецій, зокрема кмину. Її смак збалансований і не надто гострий, що робить страву універсальною та доречною до будь-якої страви.

Інгредієнти:

огірки — 600 г

оцет 6% — 40 мл

цукор — 40 г

сіль — 10 г

кмин — 1 ч. л. (2 г)

перець горошком — 8 шт.

лаврове листя — 2 шт.

зелень селери — 40 г (пучок)

часник — 20 г

олія «Олейна» з Травами (орегано, розмарин, базилік) — 30 мл.

Рецепт розраховано на 2 баночки 0,5 л

Приготування:

Наріжте огірки та стебла селери. Викладіть у стерилізовані банки шарами: на дно – спеції (горошок перцю, лавровий лист, кмин), подрібнений часник, а далі – шар огірків, потім стебло селери, знову огірки і так далі. Залийте окропом, дайте постояти, прикривши кришками, на 10 хвилин. Потім злийте кип’яток у каструлю. Перекип’ятіть цей розчин та залийте ним банки ще на 10-15 хвилин. Потім злийте цей розчин у каструлю. У цій воді приготуйте маринад: додайте оцет, сіль, цукор та олію «Олейна» з Травами (орегано, розмарин, базилік) — і проваріть 15 хвилин. Прокип’ятіть маринад і залийте ним огірки з селерою. Закрийте банки стерилізованими кришками. Переверніть – перевірте банки на герметичність, загорніть в ковдру та дайте охолонути. Зберігайте в прохолодному місці.

Смачного!

ОГІРКИ В МЕДОВО-ГІРЧИЧНОМУ МАРИНАДІ

Ця страва поєднує в собі пряність і тепло, водночас зберігаючи освіжаючі нотки, що робить її ідеальною для холодної пори року. Її універсальність дозволяє додати пікантного акценту практично будь-якій страві. Незалежно від того, подаєте її як окрему закуску чи використовуєте як доповнення, ця страва стане родзинкою вашого столу.

Інгредієнти:

огірки – 600 г

олія «Олейна» Три Зерна

оцет яблучний 6% — 30 мл

мед — 50 г

перець чилі без насіння — 10 г

цукор — 20 г

сіль — 10 г

корінь імбиру чищений — 20 г

гірчиця американська — 30 г

Рецепт розраховано на 2 баночки 0,5 л

Приготування:

Нарізаний перець чилі покладіть на дно стерилізованих банок. Викладіть огірки в банки, залийте їх окропом та прикрийте кришками на 10-15 хвилин аби банки та продукти добре прогрілись. Потім злийте кип’яток у каструлю. Перекип’ятіть цей розчин та залийте ним банки ще на 10-15 хвилин. Потім злийте в каструлю та перекип’ятіть. Готуємо маринад: у воду, злиту з огірків, додайте оцет, мед, цукор, тертий імбир, американську гірчицю та сіль. Добре перемішайте маринад, щоб він був однорідним. Додайте до маринаду олію «Олейна» три зерна та ще раз перевірте смак, додавши сіль чи цукор за потреби. Залийте готовим маринадом прямо з плити огірки та закрийте банки стерилізованими кришками. Переверніть – перевірте банки на герметичність, загорніть в ковдру та дайте охолонути. Зберігайте в прохолодному місці.

Смачного!

ОГІРКИ В СОЄВО-ЧАСНИЧНОМУ МАРИНАДІ

Пікантна осіння закуска з теплим смаком, що ідеально підходить до білого м’яса, хліба (особливо багета), локшини та страв з азійськими нотками. Смачна як самостійна страва або як особливий акцент у вашому меню.

Інгредієнти:

огірки — 600 г;

олія «Олейна» з Травами (часник, базилік) ;

; оцет яблучний 6%— 40 мл

соєвий соус — 100 мл

цукор — 40 г

сіль — 10 г

корінь імбиру чищений — 10 г

перець чилі без насіння — 10 г

перець духмяний — 2 шт

Рецепт розраховано на 2 баночки 0,5 л

Приготування:

Викладіть на дно стерилізованих банок подрібнений часник, тертий імбир, духмяний перець та нарізаний соломкою перець чилі. Наріжте огірки та викладіть їх у стерилізовані банки. Залийте огірки окропом і прикрийте кришками на 10-15 хвилин. Потім злийте кип’яток у каструлю. Перекип’ятіть цей розчин та залийте ним банки ще на 10-15 хвилин. Злийте окріп і використайте його для приготування маринаду. У воду, злиту з огірків, додайте оцет, соєвий соус, цукор, сіль. Додайте олію «Олейна» з Травами (часник базилік) Прокип’ятіть маринад і залийте ним огірки. Закрийте банки стерилізованими кришками. Переверніть – перевірте банки на герметичність, загорніть в ковдру та дайте охолонути. Зберігайте в прохолодному місці.

Смачного!