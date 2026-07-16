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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Консервація і варення
Кількість переглядів
242
Час на прочитання
2 хв

Варення п’ятихвилинка: готуємо чорну смородину у власному соку

Смородина у власному соці: простий рецепт густого варення на зиму

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Час приготування
15 хвилин
Харчова цінність на 100 г
275 ккал
Коментарі
Варення з чорної смородини

Варення з чорної смородини

Сезон смородини — це час, який не можна пропускати жодній господині. Ця корисна ягода не лише багата на вітаміни, а й чудово підходить для домашніх заготівель. Одним із найвдаліших способів зберегти смак літа є приготування смородини у власному соці, яка за консистенцією нагадує желе з цілими ягідками.

Найбільш трудомісткий етап — це збирання смородини. Після того, як ви зібрали врожай, ягоди потрібно ретельно помити та перебрати. Кращі та більші ягоди можна відкласти для заморожування, а решту використати для приготування варення.

Процес приготування «смородини у власному соку»

Для цього рецепта на 1,5 кг смородини знадобиться 1,5 кг цукру.

  1. У великій ємності з’єднайте ягоди з цукром. Перемішуйте масу обережно, злегка притискаючи частину ягід, щоб вони почали виділяти сік. Накрийте ємність рушником і залиште при кімнатній температурі на кілька годин або навіть на ніч.

  2. Коли смородина пустить достатньо соку, поставте ємність на вогонь. Повільно прогрівайте масу, доки весь цукор не розчиниться і суміш не стане однорідною.

  3. Доведіть масу до кипіння і варіть рівно 5 хвилин. Під час варіння обов’язково знімайте піну, щоб заготівля була чистою та якісною.

  4. Поки ягоди настоюються або варяться, підготуйте банки. Їх можна стерилізувати в духовці протягом 10 хвилин при температурі 150 градусів. Кришки та лійку обов’язково обшпарте окропом.

Готову гарячу смородину розлийте у підготовлені банки та герметично закрутіть. Завдяки високому вмісту природного пектину та правильному співвідношенню інгредієнтів, вже наступного дня варення стає густим, нагадуючи за текстурою желе. Ягоди залишаються цілими, що виглядає дуже апетитно.

Така смородина чудово зберігається навіть кілька років при кімнатній температурі. Це ідеальне доповнення до чаю, випічки чи пляцків.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
242
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