Варення з акації: рецепт домашніх ласощів

Варення з акації

Квітуча акація дарує нам не лише неймовірний весняний аромат, а й унікальну можливість зберегти це тепло у банці. Варення з її пелюсток — це справжнісінькі кулінарні вишукування, які за своєю текстурою, тонким смаком та золотавим кольором дуже нагадують свіжий травневий мед. Якщо ви ніколи не куштували такі ласощі, цей перевірений рецепт дозволить створити десерт із тонким квітковим ароматом та легкою цитрусовою ноткою, яка ідеально балансує солодкість.

Для приготування використовують лише білі пелюстки, повністю видаляючи зелені чашолистки та квітконоси, оскільки вони дають непотрібну гіркоту.

Інгредієнти:

Квіти білої акації (чиста вага пелюсток без зелені) — 250 г

Цукор — 1 кг

Вода — 700 мл

Лимон (великий) — 1 шт. (або 1 чайна ложка лимонної кислоти)

Як приготувати варення

Зберіть суцвіття акації подалі від доріг. Акуратно обірвіть білі пелюстки з кистей, викидаючи всі зелені стебла та жорсткі основи квіток. Переберіть пелюстки від можливих комах. Промийте їх у друшляку під прохолодною водою та залиште на деякий час, щоб стекла зайва волога.

У глибоку каструлю для варіння варення налийте 700 мл води та всипте 1 кг цукру. Поставте на вогонь, доведіть до кипіння та варіть на невеликому вогні приблизно 10–15 хвилин, постійно помішуючи, щоб цукор повністю розчинився, а сироп став прозорим і злегка загус.

У киплячий сироп опустіть підготовлені пелюстки акації. Доведіть суміш до кипіння, зменште вогонь до мінімуму і варіть протягом 15 хвилин. Квіти спочатку стануть напівпрозорими і віддадуть свій сік. Після цього зніміть каструлю з плити, накрийте чистою марлею або кришкою і залиште настоюватися на 10–12 годин (найкраще на ніч). Це необхідно для того, щоб пелюстки максимально просочилися цукром і стали ніжними.

Наступного дня поверніть каструлю на вогонь. Вичавіть сік з одного лимона і процідіть його через сито, щоб у варення не потрапили кісточки. Додайте лимонний сік у каструлю (він миттєво зробить колір сиропу яскравішим і прозорішим). Варіть варення на слабкому вогні ще 20–25 хвилин після кипіння, періодично помішуючи. Сироп має уваритися до бажаної густоти.

Гаряче ароматне варення розлийте у заздалегідь простерилізовані сухі банки та щільно закатайте чистими кришками. Переверніть банки догори дном, укутайте теплим рушником або ковдрою і залиште до повного охолодження. Зберігайте готовий продукт у прохолодному, темному місці.

