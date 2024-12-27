Варення з гарбуза: корисний рецепт без цукру та без варіння

Рецепт смачного гарбузового варення
Пропонуємо простий рецепт цілющого варення, якого не потрібно варити. Завдяки цьому корисні речовини, які у гарбузі, повністю зберігаються.
Для приготування варення знадобиться:
- невеликий гарбуз,
- 100 грамів кореня імбиру,
- два лимони,
- 200 грамів меду.
Кількість інгредієнтів можна змінювати та регулювати на свій смак.
Як приготувати варення з гарбуза
- Гарбуз очистити від шкірки і нарізати шматочками.
- Імбир очистити, порізати на кусочки.
- Лимон вимити і обдати окропом, розрізати на кілька шматочків і дістати кісточки.
- Покласти все у місткість та подрібнити блендером до однорідної маси.
- До готової маси додати мед та розкласти по баночках.
Зберігати варення краще в холодильнику або прохолодному місці.
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