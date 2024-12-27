Варення з гарбуза: корисний рецепт без цукру та без варіння

Пропонуємо простий рецепт цілющого варення, якого не потрібно варити. Завдяки цьому корисні речовини, які у гарбузі, повністю зберігаються.

Для приготування варення знадобиться:

невеликий гарбуз,

100 грамів кореня імбиру,

два лимони,

200 грамів меду.

Кількість інгредієнтів можна змінювати та регулювати на свій смак.

Як приготувати варення з гарбуза

Гарбуз очистити від шкірки і нарізати шматочками.

Імбир очистити, порізати на кусочки.

Лимон вимити і обдати окропом, розрізати на кілька шматочків і дістати кісточки.

Покласти все у місткість та подрібнити блендером до однорідної маси.

До готової маси додати мед та розкласти по баночках.

Зберігати варення краще в холодильнику або прохолодному місці.