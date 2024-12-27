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Варення з гарбуза: корисний рецепт без цукру та без варіння

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
180 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
558
Час на прочитання
1 хв
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Варення з гарбуза: корисний рецепт без цукру та без варіння

Варення з гарбуза

Рецепт смачного гарбузового варення

Пропонуємо простий рецепт цілющого варення, якого не потрібно варити. Завдяки цьому корисні речовини, які у гарбузі, повністю зберігаються.

Для приготування варення знадобиться:

  • невеликий гарбуз,
  • 100 грамів кореня імбиру,
  • два лимони,
  • 200 грамів меду.

Кількість інгредієнтів можна змінювати та регулювати на свій смак.

Як приготувати варення з гарбуза

  • Гарбуз очистити від шкірки і нарізати шматочками.
  • Імбир очистити, порізати на кусочки.
  • Лимон вимити і обдати окропом, розрізати на кілька шматочків і дістати кісточки.
  • Покласти все у місткість та подрібнити блендером до однорідної маси.
  • До готової маси додати мед та розкласти по баночках.

Зберігати варення краще в холодильнику або прохолодному місці.

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