Варення з винограду: рецепт від майстер-шефа

Виноград на зиму - готуємо смачне варення
Вересень — початок збору врожаю винограду. Деякі сорти винограду більше підходять для споживання, деякі — для приготування домашнього вина, компотів та варення. Не всі знають, що з винограду можна приготувати ароматне варення на зиму. Таке варення не потребує багато цукру, тому що ягоди винограду і так солодкі.
Смачним рецептом варення з винограду ділиться Євген Клопотенко
Інгредієнти для приготування варення з винограду
- виноград - 400 г,
- цукор - 200 г,
- вода - 1 літр, для швидкого приготування - 0,5 л,
- ваніль - 3 г або половина стручка.
Як приготувати варення з винограду
Пропонуємо два варіанти приготування варення з винограду — класичний та швидкий. Класичний спосіб приготування довший, при швидкому способі варення буде готове за 30 хвилин. Але приготоване класичним способом варення може зберігатися до року, в той час, як зварене швидким способом рекомендують зберігати не більше трьох місяців.
- Виноград добре промийте, відділіть ягоди від стебла. Просушіть ягоди на кухонному чи паперовому рушнику. При необхідності очистьте виноград від кісточок.
- Покладіть ягоди винограду в каструлю. Додайте цукор та ваніль.
- Якщо готуватимете варення за класичним рецептом, влийте до винограду 1 літр води. У випадку, коли обрали швидкий варіант – пів літра.
- Якщо ви обрали швидкий варіант приготування варення, доведіть суміш до кипіння і варіть на середньому вогні протягом 15 хвилин.
- Якщо вирішили готувати за класичним рецептом, проваріть варення 15 хвилин, дайте йому постояти 12 годин і повторіть процедуру ще двічі, кожен раз з перервою в 12 годин.
- Гаряче варення розлийте по стерилізованих банках, закрийте герметично кришками та поставте у прохолодне темне місце для зберігання.
У шкірці винограду багато корисних речовин та пектин, який допомагає варенню добре загусати.
Щоб перевірити готовність варення, зачерпніть ложкою суміш та повільно вилийте його назад у каструлю. Якщо воно буде надто рідким, продовжуйте варити, поки не отримаєте потрібну густоту. Варення ще більше загусне, коли охолоне.
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