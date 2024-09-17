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Варення з винограду: рецепт від майстер-шефа

Варення з винограду: рецепт від майстер-шефа

Рецепт варення з винограду

Виноград на зиму - готуємо смачне варення

Вересень — початок  збору врожаю винограду. Деякі сорти винограду більше підходять для споживання, деякі — для приготування домашнього вина, компотів та варення. Не всі знають, що з винограду можна приготувати ароматне варення на зиму. Таке варення не потребує багато цукру, тому що ягоди винограду і так солодкі. 

Смачним рецептом варення з винограду ділиться Євген Клопотенко

Інгредієнти для приготування варення з винограду

  • виноград - 400 г,
  • цукор - 200 г,
  • вода - 1 літр, для швидкого приготування - 0,5 л,
  • ваніль - 3 г або половина стручка.

Як приготувати варення з винограду

Пропонуємо два варіанти приготування варення з винограду — класичний та швидкий. Класичний спосіб приготування довший, при швидкому способі варення буде готове за 30 хвилин. Але приготоване класичним способом варення може зберігатися до року, в той час, як зварене  швидким способом рекомендують зберігати не більше трьох місяців.

  • Виноград добре промийте, відділіть ягоди від стебла. Просушіть ягоди на кухонному чи паперовому рушнику. При необхідності очистьте виноград від кісточок.
  • Покладіть ягоди винограду в каструлю. Додайте цукор та ваніль.
  • Якщо готуватимете варення за класичним рецептом, влийте до винограду 1 літр води. У випадку, коли обрали швидкий варіант –  пів літра.
  • Якщо ви обрали швидкий варіант приготування варення, доведіть суміш до кипіння і варіть на середньому вогні протягом 15 хвилин.
  • Якщо вирішили готувати за класичним рецептом, проваріть варення 15 хвилин, дайте йому постояти 12 годин і повторіть процедуру ще двічі, кожен раз з перервою в 12 годин.
  • Гаряче варення розлийте по стерилізованих банках, закрийте герметично кришками та поставте у прохолодне темне місце для зберігання.

У шкірці винограду багато корисних речовин та пектин, який допомагає варенню добре загусати.

Щоб перевірити готовність варення, зачерпніть ложкою суміш та повільно вилийте його назад у каструлю. Якщо воно буде надто рідким, продовжуйте варити, поки не отримаєте потрібну густоту.  Варення ще більше загусне, коли охолоне.

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