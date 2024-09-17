Варення з винограду: рецепт від майстер-шефа

Вересень — початок збору врожаю винограду. Деякі сорти винограду більше підходять для споживання, деякі — для приготування домашнього вина, компотів та варення. Не всі знають, що з винограду можна приготувати ароматне варення на зиму. Таке варення не потребує багато цукру, тому що ягоди винограду і так солодкі.

Смачним рецептом варення з винограду ділиться Євген Клопотенко

Інгредієнти для приготування варення з винограду

виноград - 400 г,

цукор - 200 г,

вода - 1 літр, для швидкого приготування - 0,5 л,

ваніль - 3 г або половина стручка.

Як приготувати варення з винограду

Пропонуємо два варіанти приготування варення з винограду — класичний та швидкий. Класичний спосіб приготування довший, при швидкому способі варення буде готове за 30 хвилин. Але приготоване класичним способом варення може зберігатися до року, в той час, як зварене швидким способом рекомендують зберігати не більше трьох місяців.

Виноград добре промийте, відділіть ягоди від стебла. Просушіть ягоди на кухонному чи паперовому рушнику. При необхідності очистьте виноград від кісточок.

Покладіть ягоди винограду в каструлю. Додайте цукор та ваніль.

Якщо готуватимете варення за класичним рецептом, влийте до винограду 1 літр води. У випадку, коли обрали швидкий варіант – пів літра.

Якщо ви обрали швидкий варіант приготування варення, доведіть суміш до кипіння і варіть на середньому вогні протягом 15 хвилин.

Якщо вирішили готувати за класичним рецептом, проваріть варення 15 хвилин, дайте йому постояти 12 годин і повторіть процедуру ще двічі, кожен раз з перервою в 12 годин.

Гаряче варення розлийте по стерилізованих банках, закрийте герметично кришками та поставте у прохолодне темне місце для зберігання.

У шкірці винограду багато корисних речовин та пектин, який допомагає варенню добре загусати.

Щоб перевірити готовність варення, зачерпніть ложкою суміш та повільно вилийте його назад у каструлю. Якщо воно буде надто рідким, продовжуйте варити, поки не отримаєте потрібну густоту. Варення ще більше загусне, коли охолоне.

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