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Як замаринувати огірки, щоб вони хрумтіли: рецепт смачної консервації на зиму

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
17 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
442
Час на прочитання
1 хв
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Як замаринувати огірки, щоб вони хрумтіли: рецепт смачної консервації на зиму

Як замаринувати огірки на зиму / Фото: Unsplash

Якщо ви хочете замаринувати надзвичайно хрумкі огірочки на зиму, спробуйте цей рецепт.

Про нього розповіла авторка українського кулінарного YouTube-каналу "Кулінарні рецепти від Надії". Вона стверджує, що огірочки виходять надзвичайно хрумкими і залишаються такими навіть після тривалого зберігання. Перелік продуктів підходить на чотири літрові банки.

Інгредієнти

огірки
2 кг
листя хрону
за смаком
кріп
пучок
зубчики часнику
4 шт.
ріпчаста цибуля
1 шт.
горошини чорного перцю
20 шт.
горошини духмяного перцю
8 шт.
гірчиця
4 ч. ложки
лавровий лист
4 шт.
вода
1 л
сіль
1,5 ст. ложки
цукор
3 ст. ложки
оцет 9%
3 ст. ложки

Процес приготування:

  1. Огірки добре промийте, обріжте хвостики, залишіть на кілька хвилин у воді.
  2. Цибулю наріжте напів кільцями.
  3. На дно кожної банки (чистої і стерильної) викладіть нарізане листя хрону, листя і парасольки кропу, по 2 горошини духмяного перцю, по 5 горошин чорного перцю, 1 лавровий лист, 1 ч. ложку гірчиці, 1 зубчик часнику (попередньо розріжте на частини), 1 ст. ложку нарізаної цибулі.
  4. Акуратно утрамбуйте огірки.
  5. Залийте овочі гарячою водою, накрийте кришками.
  6. Залишіть на 15 хвилин, а потім злийте воду і  повторіть процедуру (саме завдяки повторенню огірки виходять хрумкими і довго зберігаються).
  7. Тепер потрібно приготувати маринад. Візьміть воду, яку ви злили з банок, додайте оцет, цукор та сіль. Закип'ятіть та залийте в банки.
  8. Накрийте кришками, закрийте ключем, переверніть банки, укутайте теплим матеріалом та залишіть, щоб вони охолонули.

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