Як замаринувати огірки, щоб вони хрумтіли: рецепт смачної консервації на зиму

Якщо ви хочете замаринувати надзвичайно хрумкі огірочки на зиму, спробуйте цей рецепт.

Про нього розповіла авторка українського кулінарного YouTube-каналу "Кулінарні рецепти від Надії". Вона стверджує, що огірочки виходять надзвичайно хрумкими і залишаються такими навіть після тривалого зберігання. Перелік продуктів підходить на чотири літрові банки.

Інгредієнти огірки 2 кг листя хрону за смаком кріп пучок зубчики часнику 4 шт. ріпчаста цибуля 1 шт. горошини чорного перцю 20 шт. горошини духмяного перцю 8 шт. гірчиця 4 ч. ложки лавровий лист 4 шт. вода 1 л сіль 1,5 ст. ложки цукор 3 ст. ложки оцет 9% 3 ст. ложки

Процес приготування: