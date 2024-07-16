Як замаринувати огірки, щоб вони хрумтіли: рецепт смачної консервації на зиму

Якщо ви хочете замаринувати надзвичайно хрумкі огірочки на зиму, спробуйте цей рецепт.
Про нього розповіла авторка українського кулінарного YouTube-каналу "Кулінарні рецепти від Надії". Вона стверджує, що огірочки виходять надзвичайно хрумкими і залишаються такими навіть після тривалого зберігання. Перелік продуктів підходить на чотири літрові банки.
Інгредієнти
- огірки
- 2 кг
- листя хрону
- за смаком
- кріп
- пучок
- зубчики часнику
- 4 шт.
- ріпчаста цибуля
- 1 шт.
- горошини чорного перцю
- 20 шт.
- горошини духмяного перцю
- 8 шт.
- гірчиця
- 4 ч. ложки
- лавровий лист
- 4 шт.
- вода
- 1 л
- сіль
- 1,5 ст. ложки
- цукор
- 3 ст. ложки
- оцет 9%
- 3 ст. ложки
Процес приготування:
- Огірки добре промийте, обріжте хвостики, залишіть на кілька хвилин у воді.
- Цибулю наріжте напів кільцями.
- На дно кожної банки (чистої і стерильної) викладіть нарізане листя хрону, листя і парасольки кропу, по 2 горошини духмяного перцю, по 5 горошин чорного перцю, 1 лавровий лист, 1 ч. ложку гірчиці, 1 зубчик часнику (попередньо розріжте на частини), 1 ст. ложку нарізаної цибулі.
- Акуратно утрамбуйте огірки.
- Залийте овочі гарячою водою, накрийте кришками.
- Залишіть на 15 хвилин, а потім злийте воду і повторіть процедуру (саме завдяки повторенню огірки виходять хрумкими і довго зберігаються).
- Тепер потрібно приготувати маринад. Візьміть воду, яку ви злили з банок, додайте оцет, цукор та сіль. Закип'ятіть та залийте в банки.
- Накрийте кришками, закрийте ключем, переверніть банки, укутайте теплим матеріалом та залишіть, щоб вони охолонули.