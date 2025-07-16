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- Консервація і варення
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Забудьте про стерилізацію, оцет та окріп: як "закрити" в банках огірки, щоб вони простояли до 10 місяців
Щоб приготувати смачні огірки на зиму не потрібно використовувати оцет чи морочитися зі стерилізацією. Вам знадобиться лише тертка.
Такого оригінального рецепту огірків ви ще точно не бачили, адже овочі потрібно просто натерти на терці і закрити у банках.
Інгредієнти
- огірки
- 2 кг
- часник
- 10-12 зубчиків
- сіль
- 2 ст. ложки
- кріп
- пучок
Процес приготування:
Візьміть 1 кг огірків будь-якої форми та розміру, натріть на великій терці. Вичавіть до них часник, додайте сіль. Перемішайте.
Візьміть 1 кг гарних огірків для консервації, замочіть у холодній воді на 2 години, щоб позбутися гіркоти.
Пучок кропу наріжте великими шматками, викладіть на дно банки. Далі суміш з натертих огірків з часником. Розріжте навпіл свіжі, замочені у воді, огірки і викладіть після цього. Зверху знову суміш з натертих огірків. Не забудьте викласти один листочок хрону, а внутрішню поверхню кришки змастити гірчицею.
Закрийте банки кришками, приберіть у прохолодне місце. Через 3-4 дні огірки стануть малосольними, а через 1 місяць солоними.
Смачного!