Корисно пити ввечері: напій, який зменшує тривожність і допомагає розслабитися

Існує чимало різноманітних напоїв. І серед них є ті, які допомагають розслабитися і подолати тривожність. Що пити ввечері від стресу — читайте в матеріалі ТСН.ua.

В своєму телеграм-каналі платформа доказової інформації про здоров'я Бережи себе розповіла, що за допомогою горнятка какао перед сном можна покращити самопочуття.

Основний аргумент тих, хто вважає, що какао не варто пити ввечері, полягає в великій кількості кофеїну в цьому напої. Це так, але потрібно звернути увагу на один нюанс. Міністерство сільського господарства США (USDA) вказує, що в 100 г какао міститься всього лише 230 мкг кофеїну. Для порівняння, в 100 г кави міститься 3140 мкг цієї речовини.

Також, за словами фахівців в какао міститься теобромін. Ця речовина має стимулюючу природу. Проте діє набагато м'якше на організм, аніж той же кофеїн.

Більше того, багато досліджень довели, що існує зв'язок між вживанням чистого какао (без додавання цукру) та покращенням самопочуття. Зокрема, якщо випити какао ввечері, то можна розслабитися, зменшити артеріальний тиск і тривожність, відновити циркадні ритми. Часто цей напій рекомендують пити тим, хто страждає на безсоння.

За словами експертів, в какао міститься чимало й інших корисних речовин. Зокрема, флавоноїди, вітаміни, антиоксиданти. Учені проводили дослідження про вплив какао на серцево-судинну систему і помітили, що він є позитивним.

Звісно, підсумували спеціалісти, користь какао зберігається лише тоді, якщо не вживати його понад норму. Тож, якщо вам захотілося цього напою, ви можете приготувати його якогось вечора, щоб покращити сон.

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