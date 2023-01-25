Краще з'їсти одразу: скільки можна зберігати готові макарони в холодильнику

Макарони (пасту) любить багато людей. Часто готують велику каструлю, щоб поїсти ще наступного дня. Але чи дійсно ця страва стає смачнішою? Скільки зберігаються макарони в холодильнику — читайте в матеріалі ТСН.ua.

У видані Sante Plus повідомили, скільки після приготування ви можете зберігати в холодильнику спагеті, якщо ви думаєте про своє здоров'я.

Через скільки днів готові макарони можуть зіпсуватися у холодильнику

Якщо ви любите італійські страви, значить точно досить часто готуєте вдома смачну пасту. Але зі спагеті існує одна проблема — з дозуванням цього продукту часто можна не вгадати. Тому багато людей варить більше макаронів, ніж можуть з'їсти за один раз.

Залишки їжі часто ставлять в герметичний контейнер, а потім зберігають в холодильнику, щоб наступного дня дістати і розігріти. Насправді, якщо говорити про те, скільки зберігаються макарони в холодильнику, варто зазначити, що тут все залежить від способу їх приготування. Наприклад, свіжу домашню пасту можна зберігати 4-5 днів, а страву, замовлену в кафе, не зможе лежати понад 2 дні.

Як зрозуміти, чи макарони ще можна їсти

Багато що залежить від виду продукту. Лазанья без проблем зберігається в холодильнику до 5 діб. А ось безглютенова паста або спагеті з сочевиці можуть після приготування залишатися в холодильнику 4 дні. Тобто декілька днів холодні макарони можуть зберігатися в холодильнику, однак за тиждень вони вже можуть зіпсуватися.

Тому, перед тим як їсти страву, потрібно перевірити, чи вона придатна до вживання. Просто понюхайте готові макарони, якщо вони мають дивний запах, який відштовхує, краще продукт викинути. На те, що спагеті зіпсувалися, також вказує темний колір та той факт, що вони стали липкими на дотик.

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