Нові смаки для новорічного столу: ідеї з кухонь різних країн

Новорічне меню не обов’язково має обмежуватися звичними “Олів’є” чи “Оселедцем під шубою”. Якщо прагнете здивувати гостей і водночас отримати яскраві гастрономічні враження, спробуйте додати до святкового столу страви з різних кухонь світу. Нижче наведено конкретні рецепти, які можна легко відтворити вдома.

1. Середземноморські акценти

Італійська паста з морепродуктами

Інгредієнти: 300 г спагеті або фетучині, 200–300 г морепродуктів (креветки, кальмари, мідії), 2–3 зубчики часнику, 2 ст. л. оливкової олії, 100 мл білого вина (за бажанням), сіль, перець, зелень (петрушка чи базилік).

Приготування: Відваріть пасту згідно з інструкцією на упаковці. На пательні розігрійте оливкову олію й обсмажте подрібнений часник до появи аромату. Додайте морепродукти та, якщо хочете підкреслити смак, влийте біле вино. Тушкуйте 3–5 хвилин. Змішайте пасту з морепродуктами, приправте сіллю, перцем, присипте зеленню.



2. Азійські смаки

Смажений рис із куркою та овочами

Інгредієнти: 1 склянка вареного рису (краще заздалегідь охолодженого), 200 г курячого філе, 1 морква, 1 болгарський перець, 2–3 ст. л. соєвого соусу, 2 ст. л. олії (соняшникова або кунжутна), сіль, перець, зелена цибуля для прикраси.

Приготування: Наріжте куряче філе на невеликі шматочки, обсмажте на розігрітій олії до готовності. Додайте дрібно нарізані овочі, тушкуйте 3–4 хвилини. Всипте зварений рис, соєвий соус, приправте за смаком. Обсмажте все разом 2–3 хвилини. Подавайте, посипавши зеленою цибулею.



Суші або роли

Інгредієнти: 300 г рису для суші, 2 ст. л. рисового оцту, 1 ч. л. цукру, 0,5 ч. л. солі, 4 листи норі, начинка (лосось, креветки, авокадо, огірок, сир “Філадельфія” тощо).

Приготування: Зваріть рис, потім змішайте з оцтом, цукром і сіллю. Розкладіть лист норі, викладіть на нього тонким шаром рис, залишивши 1–2 см вільного краю. Покладіть начинку, скрутіть рулет і злегка змочіть край водою, щоб він склеївся. Наріжте рол на кілька шматочків.



3. Латиноамериканська екзотика

Тако з м’ясом та овочами

Інгредієнти: 8–10 кукурудзяних або пшеничних тортиль, 300 г фаршу (яловичого чи курячого), 1 цибулина, 1 болгарський перець, 100 г квасолі (вареної або консервованої), 100 г тертого сиру, сіль, перець, улюблені спеції (червоний перець, кумин), сальса або томатний соус.

Приготування: Обсмажте дрібно нарізану цибулю, додайте фарш і спеції. Коли м’ясо буде майже готовим, додайте перець, квасолю і сіль. Підігрійте тортильї на сухій сковорідці, викладіть начинку, посипте тертим сиром і полийте соусом. Складіть тортилью навпіл або згорніть конусом.



4. Європейська класика

Картопляний гратен

Інгредієнти: 1 кг картоплі, 300 мл вершків (20–30%), 100 г твердого сиру (груйєр, ементаль), 1 зубчик часнику, сіль, перець, мускатний горіх за смаком.

Приготування: Наріжте картоплю тонкими кружальцями, викладіть у форму для запікання шарами. Кожен шар присипте сіллю, перцем і натертим сиром. Змішайте вершки з мускатним горіхом, вилийте зверху. Випікайте при 180 °C близько 40–50 хвилин до м’якості картоплі і рум’яної скоринки.



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Створюючи меню з різними стравами, ви отримаєте не просто вечерю, а справжній гастрономічний тур різними культурами світу. Головне — заздалегідь запланувати час на приготування, підібрати якісні інгредієнти і не боятися експериментувати зі смаками. Такий підхід точно здивує гостей, а ваш Новорічний вечір запам’ятається багатством ароматів і кулінарних ідей. Святкуйте смачно!