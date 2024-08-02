Рецепт в'ялених помідорів: як просто зробити італійський делікатес удома

Як приготувати смачні в'ялені томати у домашніх умовах, що були як в Італії
В’ялені помідори вже давно полюбляють в Україні. Їх додають до пасти, піци, випічки, до супів, підлив, овочів, різноманітних салатів, під час приготування бутербродів.
І цей італійський делікатес не обов'язково купувати в магазині, а легко зробити в домашніх умовах. Ділимося рецептом в'ялених томатів від Лілії Цвіт.
Як приготувати в’ялені томати в духовці чи сушарці
Інгредієнти
- помідори – 3 кг,
- олія оливкова – 0,5 л,
- італійські трави, паприка
- часник – 4 зубчики,
- сіль – до смаку
Помідори краще брати твердих сортів, "сливки" чи щось подібне.
Як приготувати в'ялені помідори
- Помиті помідори розрізати навпіл, вирізати серединку, де прикріплювався помідор до гілочки. Зернята вибирати не треба.
- Перед початком сушіння помідори обов’язково посолити. Викласти помідори в сушарку, або на пергамент в духовці за температури не більше 100 градусів.
- Сушити томати потрібно приблизно 20 годин. Важливо, щоб помідори не були ні пересушеними, ні недосушеними, щоб вони не містили вологи та м’якоті, а також, щоб не були дуже твердими. Добре висушені помідори легко розламуються.
- Сушені помідори шарами вкладати в баночки. Для даної маси висушених томатів підійде банка місткістю 750 мл. Банки для в’ялених помідорів мають бути чистими, стерилізованими й обов’язково сухими. Кожен шар помідорів посипати спеціями на власний смак. Можна використати будь-які спеції, за бажанням, у цьому рецепті – це італійські трави та суха паприка.
- Далі в розігріту олію вкинути почищені й порізані зубчики часнику. Спочатку олія трохи "шкварчатиме", а коли трохи вистигне, то можна заливати нею помідори.
- Викласти ложкою часник зверху на помідори і залити олією помідори до верху. Саме тепла олія розкриває аромати трав і розм’якшує помідори.
- Закрити баночки стерилізованими кришками. В'ялені помідори краще зберігати у прохолодному приміщенні.
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