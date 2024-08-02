Рецепт в'ялених помідорів: як просто зробити італійський делікатес удома

Як приготувати смачні в'ялені томати у домашніх умовах, що були як в Італії

В’ялені помідори вже давно полюбляють в Україні. Їх додають до пасти, піци, випічки, до супів, підлив, овочів, різноманітних салатів, під час приготування бутербродів.

І цей італійський делікатес не обов'язково купувати в магазині, а легко зробити в домашніх умовах. Ділимося рецептом в'ялених томатів від Лілії Цвіт.

Як приготувати в’ялені томати в духовці чи сушарці

Інгредієнти

помідори – 3 кг,

олія оливкова – 0,5 л,

італійські трави, паприка

часник – 4 зубчики,

сіль – до смаку

Помідори краще брати твердих сортів, "сливки" чи щось подібне.

Як приготувати в'ялені помідори

Помиті помідори розрізати навпіл, вирізати серединку, де прикріплювався помідор до гілочки. Зернята вибирати не треба.

Перед початком сушіння помідори обов’язково посолити. Викласти помідори в сушарку, або на пергамент в духовці за температури не більше 100 градусів.

Сушити томати потрібно приблизно 20 годин. Важливо, щоб помідори не були ні пересушеними, ні недосушеними, щоб вони не містили вологи та м’якоті, а також, щоб не були дуже твердими. Добре висушені помідори легко розламуються.

Сушені помідори шарами вкладати в баночки. Для даної маси висушених томатів підійде банка місткістю 750 мл. Банки для в’ялених помідорів мають бути чистими, стерилізованими й обов’язково сухими. Кожен шар помідорів посипати спеціями на власний смак. Можна використати будь-які спеції, за бажанням, у цьому рецепті – це італійські трави та суха паприка.

Далі в розігріту олію вкинути почищені й порізані зубчики часнику. Спочатку олія трохи "шкварчатиме", а коли трохи вистигне, то можна заливати нею помідори.

Викласти ложкою часник зверху на помідори і залити олією помідори до верху. Саме тепла олія розкриває аромати трав і розм’якшує помідори.

Закрити баночки стерилізованими кришками. В'ялені помідори краще зберігати у прохолодному приміщенні.

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