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Рецепт в'ялених помідорів: як просто зробити італійський делікатес удома

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
212 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
23
Час на прочитання
2 хв
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Рецепт в'ялених помідорів: як просто зробити італійський делікатес удома

В'ялені помідори

Як приготувати смачні в'ялені томати у домашніх умовах, що були як в Італії

В’ялені помідори вже давно полюбляють в Україні.  Їх додають до пасти, піци, випічки, до супів, підлив, овочів, різноманітних салатів, під час приготування бутербродів.

І цей італійський делікатес не обов'язково купувати в магазині, а легко зробити в домашніх умовах. Ділимося рецептом в'ялених томатів від Лілії Цвіт.

Як приготувати в’ялені томати в духовці чи сушарці

Інгредієнти

  • помідори – 3 кг,
  • олія оливкова – 0,5 л,
  • італійські трави, паприка
  • часник – 4 зубчики,
  • сіль – до смаку

Помідори краще брати твердих сортів, "сливки" чи щось подібне. 

Як приготувати в'ялені помідори

  • Помиті помідори розрізати навпіл, вирізати серединку, де прикріплювався помідор до гілочки. Зернята вибирати не треба.
  • Перед початком сушіння помідори обов’язково посолити. Викласти помідори в сушарку, або на пергамент в духовці за температури не більше 100 градусів.
  • Сушити томати потрібно приблизно 20 годин. Важливо, щоб помідори не були ні пересушеними, ні недосушеними, щоб вони не містили вологи та м’якоті, а також, щоб не були дуже твердими. Добре висушені помідори легко розламуються.
  • Сушені помідори шарами вкладати в баночки. Для даної маси висушених томатів підійде банка місткістю 750 мл. Банки для в’ялених помідорів мають бути чистими, стерилізованими й обов’язково сухими. Кожен шар помідорів посипати спеціями на власний смак. Можна використати будь-які спеції, за бажанням, у цьому рецепті – це італійські трави та суха паприка.
  • Далі в розігріту олію вкинути почищені й порізані зубчики часнику. Спочатку олія трохи "шкварчатиме", а коли трохи вистигне, то можна заливати нею помідори.
  • Викласти ложкою часник зверху на помідори і залити олією помідори до верху. Саме тепла олія розкриває аромати трав і розм’якшує помідори.
  • Закрити баночки стерилізованими кришками. В'ялені помідори краще зберігати у прохолодному приміщенні.

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