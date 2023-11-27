Страва китайської кухні: смажені курячі крильця, яких ви ще не куштували

Пропонуємо вам приготувати популярний у Китаї рецепт смажених курячих крилець.
Інгредієнти
- соєвий соус
- 3 ст. л.
- вино столове
- 1 ст. л.
- устричний соус
- 1 ст. л.
- імбир
- зелена цибуля
- приправа Каджун
- 15 г
- кукурудзяний крохмаль
- 1 ст. л.
- кока-кола
- 0,3 л
- олія
Приготування
- Спочатку промийте крильця і відділіть найменшу фалангу.
- Ножем зробіть неглибокі надрізи з обох боків, викладіть крильця до глибокої форми або дека, залийте кока-колою та залиште маринуватися на 30 хвилин.
- Зробіть заправку, змішавши вино, соєвий та устричний соуси.
- Крильця полийте отриманою заправкою, присипте приправою Каджун, додайте нарізану цибулю та кілька шматочків імбиру, перемішайте і залиште на 10 хвилин.
- Після цього заберіть цибулю та імбир.
- Додайте до крилець сире яйце й кукурудзяний крохмаль, ретельно перемішайте, щоб суміш кляру рівномірно розподілилася.
- Обсмажте крильця з двох боків на слабкому вогні до золотистої скоринки та смакуйте.
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