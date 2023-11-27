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Страва китайської кухні: смажені курячі крильця, яких ви ще не куштували

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
321 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
544
Час на прочитання
1 хв
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Страва китайської кухні: смажені курячі крильця, яких ви ще не куштували

Смажені курячі крильця / Фото: Credits

Пропонуємо вам приготувати популярний у Китаї рецепт смажених курячих крилець.

Інгредієнти

соєвий соус
3 ст. л.
вино столове
1 ст. л.
устричний соус
1 ст. л.
імбир
зелена цибуля
приправа Каджун
15 г
кукурудзяний крохмаль
1 ст. л.
кока-кола
0,3 л
олія

Приготування

  1. Спочатку промийте крильця і відділіть найменшу фалангу.
  2. Ножем зробіть неглибокі надрізи з обох боків, викладіть крильця до глибокої форми або дека, залийте кока-колою та залиште маринуватися на 30 хвилин.
  3. Зробіть заправку, змішавши вино, соєвий та устричний соуси.
  4. Крильця полийте отриманою заправкою, присипте приправою Каджун, додайте нарізану цибулю та кілька шматочків імбиру, перемішайте і залиште на 10 хвилин.
  5. Після цього заберіть цибулю та імбир.
  6. Додайте до крилець сире яйце й кукурудзяний крохмаль, ретельно перемішайте, щоб суміш кляру рівномірно розподілилася.
  7. Обсмажте крильця з двох боків на слабкому вогні до золотистої скоринки та смакуйте.

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Дата публікації
Перегляди
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