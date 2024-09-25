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Як приготувати куряче філе в соєвому соусі на сковороді

Час приготування
1 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
133 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
467
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати куряче філе в соєвому соусі на сковороді

Куряче філе в соєвому соусі / Фото: Credits

З мінімуму кількості інгредієнтів приготуйте дуже смачну курячу страву, яка чудово поєднується з будь-яким гарніром або зі свіжими овочами.

Для цього знадобляться куряче філе, спеції, соєвий соус, який зробить м'ясо ніжним і соковитим, чорний перець мелений і кунжут.

Інгредієнти

куряче філе
400 г
соєвий соус
2 ст. л.
олія
1 ст. л.
спеції для курки
1 ч. л.
перець чорний мелений
кунжут
  1. Куряче філе промийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте на шматочки.
  2. Для маринаду: у мисці змішайте соєвий соус, олію, спеції, перець чорний мелений. Перемішайте.
  3. Викладіть філе в миску з маринадом, перемішайте, накрийте харчовою плівкою і відправте в холодильник на 30 хвилин маринуватися.
  4. На розігріту сковороду викладіть м'ясо разом із соусом і обсмажте з двох боків на досить сильному вогні, до золотистого кольору. Готову страву посипте кунжутом.

Поради:

  • Олію на сковороду не додавайте.
  • Куряче філе можна залишити маринуватися на ніч.

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