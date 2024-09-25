Як приготувати куряче філе в соєвому соусі на сковороді

З мінімуму кількості інгредієнтів приготуйте дуже смачну курячу страву, яка чудово поєднується з будь-яким гарніром або зі свіжими овочами.
Для цього знадобляться куряче філе, спеції, соєвий соус, який зробить м'ясо ніжним і соковитим, чорний перець мелений і кунжут.
Інгредієнти
- куряче філе
- 400 г
- соєвий соус
- 2 ст. л.
- олія
- 1 ст. л.
- спеції для курки
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
- кунжут
- Куряче філе промийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте на шматочки.
- Для маринаду: у мисці змішайте соєвий соус, олію, спеції, перець чорний мелений. Перемішайте.
- Викладіть філе в миску з маринадом, перемішайте, накрийте харчовою плівкою і відправте в холодильник на 30 хвилин маринуватися.
- На розігріту сковороду викладіть м'ясо разом із соусом і обсмажте з двох боків на досить сильному вогні, до золотистого кольору. Готову страву посипте кунжутом.
Поради:
- Олію на сковороду не додавайте.
- Куряче філе можна залишити маринуватися на ніч.
Читайте також:
- Рецепт дерунів з курячим філе
- Курячі рулети з грибами та сиром: рецепт гарячої святкової страви
- Курячі відбивні, запечені з яйцем, сиром та помідорами: рецепт ефектної страви