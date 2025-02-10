Як приготувати японський омлет тамаго

Японський омлет, відомий як тамаго (або тамаго-які), є популярною стравою в Японії, яку часто подають на сніданок, використовують у ролах та суші, а іноді навіть як десерт. Ця страва складається з декількох тонких шарів яєчної суміші, приправленої соєвим соусом, міріном (солодким рисовим вином) та цукром, що надає їй солодкуватого смаку.

Цікаво, що до кінця XVIII століття яйця не були поширеним продуктом у японській кухні. Лише після налагодження відносин між Японією та США в середині XX століття яйця стали більш доступними, що сприяло популяризації страв з їх використанням, включаючи омлет тамаго.

Солодкий омлет на сніданок в Японії називається тамагоякі. Смажать тамагоякі, як млинці, загортають у рулет прямо на сковорідці. Рецепт солодкуватого японського омлету сподобається всім любителям пікантних страв.

Для приготування тамаго чи тамагоякі потрібні такі інгредієнти:

4 курячі яйця

1 столова ложка соєвого соусу

½ чайної ложки солі

2 чайні ложки цукру

1 столова ложка соняшникової олії

1 столова ложка рисового оцту

Спосіб приготування японського омлету

Спочатку збийте яйця із сіллю та цукром у глибокій мисці. Додайте рисовий оцет і соєвий соус, ще раз ретельно перемішайте, щоб усі інгредієнти з’єдналися.

Процідіть суміш через дрібне сито в окрему чашку або миску – це зробить консистенцію однорідною.

Розігрійте сковороду, змастіть її олією. Якщо є сковорода для млинців – використовуйте її, але підійде і звичайна. Вилийте третину яєчної маси, рівномірно розподіляючи її по дну, як при смаженні млинців. Коли краї почнуть підсихати, акуратно підніміть лопаткою і скрутіть у рулет. Залиште його на краю сковороди.

Знову змастіть поверхню олією і влийте другу порцію яєчної суміші. Одразу покладіть на один край рулету раніше загорнутий шар. Коли нижній шар омлету підсмажиться, знову скрутіть його лопаткою разом із попереднім рулетом – таким чином він ставатиме товщим.

Повторіть цей процес ще раз: змастіть сковороду олією, налийте залишки яєчної маси, викладіть рулет і знову загорніть його після схоплення омлету. Готовий рулет перекладіть на тарілку та наріжте порційними шматочками.

За бажанням можна експериментувати зі смаками, додаючи солодкі, солоні, пряні чи гострі начинки.

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