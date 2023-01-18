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Курячі ніжки у незвичайному паніруванні: вийдуть смачніше, ніж у KFC

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Курячі ніжки у незвичайному паніруванні: вийдуть смачніше, ніж у KFC

курячі ніжки

Як приготувати курячі ніжки як у KFC: секрет у паніруванні

Секрет популярності страв з KFC - в особливому паніруванні. Кажуть, що рецепт такого панірування тримається в найсуворішій таємниці, відомо лише, що для цього використовують 11 різноманітних трав та спецій.

Проте такі ж смачні, хрусткі курячі ніжки можна приготувати й вдома. Достатньо лише замаринувати птицю та використати один незвичайний продукт. Курячі ніжки вийдуть не лише соковитішими, ніж у KFC, а й кориснішими, адже страву не треба обсмажувати у фритюрі. 

Інгредієнти для приготування ніжок

  • на 2 кг курячих ніжок 
  • сіль, паприка, сушений часник —  по 2 ч. л,  
  • олія рослинна -  3 ст. л,
  • борошно --  200 г,
  • яйце -- 4 шт.,
  • картопляні чіпси -  200 г.

Рецепт приготування ніжок

  • Натріть ніжки сумішшю із солі, паприки, часнику, олії та залиште в теплі мінімум на 40 хвилин.
  • Після цього часу підготуйте три миски. В одній збийте яйця, в іншу насипте муку, а в третю - чіпсову крихту.
  • Почергово занурте у них кожну ніжку та добре обваляйте їх у кожній мисці.
  • Потім викладіть м'ясо на лист, застелений пергаментом.
  • Поставте в розігріту до 200 градусів духовку, запікайте  40 хвилин.

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Дата публікації
Перегляди
420
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