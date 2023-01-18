Курячі ніжки у незвичайному паніруванні: вийдуть смачніше, ніж у KFC

Як приготувати курячі ніжки як у KFC: секрет у паніруванні

Секрет популярності страв з KFC - в особливому паніруванні. Кажуть, що рецепт такого панірування тримається в найсуворішій таємниці, відомо лише, що для цього використовують 11 різноманітних трав та спецій.

Проте такі ж смачні, хрусткі курячі ніжки можна приготувати й вдома. Достатньо лише замаринувати птицю та використати один незвичайний продукт. Курячі ніжки вийдуть не лише соковитішими, ніж у KFC, а й кориснішими, адже страву не треба обсмажувати у фритюрі.

Інгредієнти для приготування ніжок

на 2 кг курячих ніжок

сіль, паприка, сушений часник — по 2 ч. л,

олія рослинна - 3 ст. л,

борошно -- 200 г,

яйце -- 4 шт.,

картопляні чіпси - 200 г.

Рецепт приготування ніжок

Натріть ніжки сумішшю із солі, паприки, часнику, олії та залиште в теплі мінімум на 40 хвилин.

Після цього часу підготуйте три миски. В одній збийте яйця, в іншу насипте муку, а в третю - чіпсову крихту.

Почергово занурте у них кожну ніжку та добре обваляйте їх у кожній мисці.

Потім викладіть м'ясо на лист, застелений пергаментом.

Поставте в розігріту до 200 градусів духовку, запікайте 40 хвилин.

Читайте також: