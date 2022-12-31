Ледачий медовик за 20 хвилин з заливними коржами

Як приготувати ніжний та запашний медовик без розкачування коржів, читайте в матеріалі ТСН.ua

Дуже пишний, ніжний торт, який готується набагато швидше, ніж класичний варіант медовика.

Інгредієнти для приготування медовика:

мед - 9 ст.л,

яйця,- 6 шт.,

масло вершкове - 300 г,

сода - 0,5 ч.л,

розпушувач - 1 ч.л,

цукор - 400 г;

борошно - 650 г,

Крем можна робити сметанковий з цукровою пудрою, а можна із вершків та згущеного молока.

Для крему потрібно буде:

вершки жирні, 1 л,

згущене молоко - 300 г.

Процес приготування

Мед прогріваємо на плиті, додаємо соду, вимішуємо, поки пінка не опаде.

Додаємо вершкове масло та перемішуємо, знімаємо з плити.

Змішуємо цукор і розпушувач, збиваємо міксером або віночком з яйцями до однорідності.

Виливаємо теплу медову масу і вимішуємо віночком до однорідності.

Всипаємо частинами просіяне борошно і вимішуємо тісто. Маса має бути густою.

Ділимо масу на 3 частини.

Форму змащуємо вершковим маслом та виливаємо тісто, випікаємо 3 коржі.

Всі коржі випікаємо при 180 градусах близько 15 хвилин.

Охолоджуємо коржі, обрізавши краї, які подрібнюємо до крихти.

Для крему збиваємо холодні вершки міксером до пишності, потім поступово вливаємо згущене молоко і збиваємо до однорідності.

Формуємо торт, змащуючи коржі кремом, верх і боки також змащуємо та обсипаємо крихтою.

Торт ставимо в холодильник на кілька годин і можна подавати до столу.

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