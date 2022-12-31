Ледачий медовик за 20 хвилин з заливними коржами

Як приготувати ніжний та запашний медовик без розкачування коржів, читайте в матеріалі ТСН.ua
Дуже пишний, ніжний торт, який готується набагато швидше, ніж класичний варіант медовика.
Інгредієнти для приготування медовика:
- мед - 9 ст.л,
- яйця,- 6 шт.,
- масло вершкове - 300 г,
- сода - 0,5 ч.л,
- розпушувач - 1 ч.л,
- цукор - 400 г;
- борошно - 650 г,
Крем можна робити сметанковий з цукровою пудрою, а можна із вершків та згущеного молока.
Для крему потрібно буде:
- вершки жирні, 1 л,
- згущене молоко - 300 г.
Процес приготування
- Мед прогріваємо на плиті, додаємо соду, вимішуємо, поки пінка не опаде.
- Додаємо вершкове масло та перемішуємо, знімаємо з плити.
- Змішуємо цукор і розпушувач, збиваємо міксером або віночком з яйцями до однорідності.
- Виливаємо теплу медову масу і вимішуємо віночком до однорідності.
- Всипаємо частинами просіяне борошно і вимішуємо тісто. Маса має бути густою.
- Ділимо масу на 3 частини.
- Форму змащуємо вершковим маслом та виливаємо тісто, випікаємо 3 коржі.
- Всі коржі випікаємо при 180 градусах близько 15 хвилин.
- Охолоджуємо коржі, обрізавши краї, які подрібнюємо до крихти.
Для крему збиваємо холодні вершки міксером до пишності, потім поступово вливаємо згущене молоко і збиваємо до однорідності.
Формуємо торт, змащуючи коржі кремом, верх і боки також змащуємо та обсипаємо крихтою.
Торт ставимо в холодильник на кілька годин і можна подавати до столу.
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