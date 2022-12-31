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Ледачий медовик за 20 хвилин з заливними коржами

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
394
Час на прочитання
2 хв
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Ледачий медовик за 20 хвилин з заливними коржами

Медовик без розкатування коржів

Як приготувати ніжний та запашний медовик без розкачування коржів, читайте в матеріалі ТСН.ua

Дуже пишний, ніжний торт, який готується набагато швидше, ніж класичний варіант медовика.

Інгредієнти для приготування медовика:

  • мед - 9 ст.л,
  • яйця,- 6 шт.,
  • масло вершкове - 300 г,
  • сода - 0,5 ч.л,
  • розпушувач - 1 ч.л,
  • цукор - 400 г;
  • борошно -  650 г,

Крем можна робити сметанковий з цукровою пудрою, а можна із вершків та згущеного молока.

Для крему потрібно буде:

  • вершки жирні, 1 л,
  • згущене молоко -  300 г.

Процес приготування

  • Мед прогріваємо на плиті, додаємо соду, вимішуємо, поки пінка не опаде.
  • Додаємо вершкове масло та перемішуємо, знімаємо з плити.
  • Змішуємо цукор і розпушувач, збиваємо міксером або віночком  з яйцями до однорідності.
  • Виливаємо теплу медову масу і вимішуємо віночком до однорідності.
  • Всипаємо частинами просіяне борошно і вимішуємо тісто. Маса має бути густою.
  • Ділимо масу на 3 частини.
  • Форму змащуємо вершковим маслом та виливаємо тісто,  випікаємо 3 коржі.
  • Всі коржі випікаємо при 180 градусах близько 15 хвилин.
  • Охолоджуємо коржі, обрізавши краї, які подрібнюємо до крихти.

Для крему збиваємо холодні вершки міксером до пишності, потім поступово вливаємо згущене молоко і збиваємо до однорідності.

Формуємо торт, змащуючи коржі кремом, верх і боки також змащуємо та обсипаємо крихтою.

Торт ставимо в холодильник на кілька годин і можна подавати до столу.

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Дата публікації
Перегляди
394
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