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Малосольна скумбрія просто на тарілці: без оцту, води та цукру

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
56
Час на прочитання
2 хв
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Малосольна скумбрія просто на тарілці: без оцту, води та цукру

Рецепт малосольної скумбрії

Рецепт приготування смачної соленої скумбрії в домашніх умовах читайте в матеріалі ТСН.ua

Скумбрія – недорога морська риба, яка легко готується, є смачною за будь-якої кулінарної обробки  та при цьому є надзвичайно корисною. 

Інгредієнти для приготування малосольної скумбрії

  • Скумбрія свіжоморожена – 1 шт.
  • Цибуля – головка середнього розміру.
  • Третина лимона.
  • Сіль кухонна – 1 ст. л
  • Запашний перець – 5 горошин
  • Чорний мелений перець або суміш перців – пара дрібок.
  • Мелений коріандр – 0,5 ч. л
  • Лавровий лист – 1 шт.
  • За бажанням гвоздика – 2-3 бутончики
  • Соняшникова олія – 2-3 ст. л

Рецепт приготування малосольної скумбрії

  • Розморожуємо свіжоморожену скумбрію. Добре її промиваємо, видаляємо голову, хвіст, плавник, середину. Ріжемо на тонкі шматочки, товщиною не більше 1,5-2 см.
  • Нарізаємо півкільцями цибулю. Лимон ошпарюємо кип’ятком, а потім нарізаємо тонкими четвертинками. Приблизно третину цибулі та половину лимона, який ми порізали, кладемо в глибоку тарілку. Також туди кладемо запашний перець горошком, посипаємо меленим чорним перцем.
  • Зверху викладаємо нарізані шматочки риби. Важливо розмістити шматочки в один шар, щоб скумбрія маринувалася рівномірно. Посипаємо її сіллю, перцем, меленим коріандром. За бажанням приправляємо меленим мускатним горіхом і гвоздикою. Зі спеціями можна сміливо експериментувати.
  • Лавровий лист ламаємо та розкладаємо поверх риби. Зверху викладаємо часточки нарізаного лимона, що залишився.
  • Зверху викладаємо всю цибулю. Чим більше, тим краще. Після маринування цибуля стане смачною та ароматною. Поливаємо олією.
  • Накриваємо скумбрію плоскою тарілкою та відправляємо в холодильник на 8-12 годин.

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Дата публікації
Перегляди
56
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