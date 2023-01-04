Малосольна скумбрія просто на тарілці: без оцту, води та цукру

Рецепт приготування смачної соленої скумбрії в домашніх умовах читайте в матеріалі ТСН.ua
Скумбрія – недорога морська риба, яка легко готується, є смачною за будь-якої кулінарної обробки та при цьому є надзвичайно корисною.
Інгредієнти для приготування малосольної скумбрії
- Скумбрія свіжоморожена – 1 шт.
- Цибуля – головка середнього розміру.
- Третина лимона.
- Сіль кухонна – 1 ст. л
- Запашний перець – 5 горошин
- Чорний мелений перець або суміш перців – пара дрібок.
- Мелений коріандр – 0,5 ч. л
- Лавровий лист – 1 шт.
- За бажанням гвоздика – 2-3 бутончики
- Соняшникова олія – 2-3 ст. л
Рецепт приготування малосольної скумбрії
- Розморожуємо свіжоморожену скумбрію. Добре її промиваємо, видаляємо голову, хвіст, плавник, середину. Ріжемо на тонкі шматочки, товщиною не більше 1,5-2 см.
- Нарізаємо півкільцями цибулю. Лимон ошпарюємо кип’ятком, а потім нарізаємо тонкими четвертинками. Приблизно третину цибулі та половину лимона, який ми порізали, кладемо в глибоку тарілку. Також туди кладемо запашний перець горошком, посипаємо меленим чорним перцем.
- Зверху викладаємо нарізані шматочки риби. Важливо розмістити шматочки в один шар, щоб скумбрія маринувалася рівномірно. Посипаємо її сіллю, перцем, меленим коріандром. За бажанням приправляємо меленим мускатним горіхом і гвоздикою. Зі спеціями можна сміливо експериментувати.
- Лавровий лист ламаємо та розкладаємо поверх риби. Зверху викладаємо часточки нарізаного лимона, що залишився.
- Зверху викладаємо всю цибулю. Чим більше, тим краще. Після маринування цибуля стане смачною та ароматною. Поливаємо олією.
- Накриваємо скумбрію плоскою тарілкою та відправляємо в холодильник на 8-12 годин.
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