Малосольна скумбрія просто на тарілці: без оцту, води та цукру

Скумбрія – недорога морська риба, яка легко готується, є смачною за будь-якої кулінарної обробки та при цьому є надзвичайно корисною.

Інгредієнти для приготування малосольної скумбрії

Скумбрія свіжоморожена – 1 шт.

Цибуля – головка середнього розміру.

Третина лимона.

Сіль кухонна – 1 ст. л

Запашний перець – 5 горошин

Чорний мелений перець або суміш перців – пара дрібок.

Мелений коріандр – 0,5 ч. л

Лавровий лист – 1 шт.

За бажанням гвоздика – 2-3 бутончики

Соняшникова олія – 2-3 ст. л

Рецепт приготування малосольної скумбрії

Розморожуємо свіжоморожену скумбрію. Добре її промиваємо, видаляємо голову, хвіст, плавник, середину. Ріжемо на тонкі шматочки, товщиною не більше 1,5-2 см.

Нарізаємо півкільцями цибулю. Лимон ошпарюємо кип’ятком, а потім нарізаємо тонкими четвертинками. Приблизно третину цибулі та половину лимона, який ми порізали, кладемо в глибоку тарілку. Також туди кладемо запашний перець горошком, посипаємо меленим чорним перцем.

Зверху викладаємо нарізані шматочки риби. Важливо розмістити шматочки в один шар, щоб скумбрія маринувалася рівномірно. Посипаємо її сіллю, перцем, меленим коріандром. За бажанням приправляємо меленим мускатним горіхом і гвоздикою. Зі спеціями можна сміливо експериментувати.

Лавровий лист ламаємо та розкладаємо поверх риби. Зверху викладаємо часточки нарізаного лимона, що залишився.

Зверху викладаємо всю цибулю. Чим більше, тим краще. Після маринування цибуля стане смачною та ароматною. Поливаємо олією.

Накриваємо скумбрію плоскою тарілкою та відправляємо в холодильник на 8-12 годин.

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