Малосольні хрумкі огірки за 15 хвилин: дуже прості рецепти

Якщо вам до вподоби малосольні хрумкі огірочки, то неодмінно приготуйте їх за рецептами, які зібрані у статті. Вам знадобиться всього 15-30 хвилин вашого часу і зовсім трохи інгредієнтів – сіль, вода, часник та кріп. А огірки за цими рецептами виходять неймовірно смачними та запашними.

Корисні поради: як приготувати смачні малосольні огірки

Вибираємо овочі. Найважливіше для соління – це правильно вибрати огірочки. Найкращими будуть домашні, якщо немає своїх, можна купити на ринку. Огірки повинні бути молодими, середнього розміру та свіжими. Прив’ялий огірок не буде хрумтіти, тому слід вибирати уважно. Перед приготуванням огірки потрібно замочити у холодній воді на годину.

Найважливіше для соління – це правильно вибрати огірочки. Найкращими будуть домашні, якщо немає своїх, можна купити на ринку. Огірки повинні бути молодими, середнього розміру та свіжими. Прив’ялий огірок не буде хрумтіти, тому слід вибирати уважно. Перед приготуванням огірки потрібно замочити у холодній воді на годину. Прянощі. Для малосольних огірків слід брати кам’яну сіль, морська та йодована не підходять для соління. Щоб огірки набули неймовірного смаку, можна використовувати різноманітне листя та перець, обов’язково додавати часник. Це може бути листя вишні, смородини, лаврове листя, листя хріну, суцвіття кропу, перець-горошок.

Для малосольних огірків слід брати кам’яну сіль, морська та йодована не підходять для соління. Щоб огірки набули неймовірного смаку, можна використовувати різноманітне листя та перець, обов’язково додавати часник. Це може бути листя вишні, смородини, лаврове листя, листя хріну, суцвіття кропу, перець-горошок. Ємність. Огірки засолюють в банках, каструлях та навіть у харчових пакетах. Найзручніше використовувати банки, їх можна ставити в холодильник чи погріб, вони не займають багато місця.

Малосольні огірки за 15 хвилин

Список складників:

8 огірків середнього розміру;

3 зубчики часнику;

сіль за смаком;

петрушка та кріп.

Добре помийте огірки, обріжте верхівки та розріжте кожен на 2 частини. Покладіть розрізані огірки в миску чи каструлю і добре перемішайте. Щойно виділиться сік, зливаємо його, додаємо подрібнений часник та зелень і знову перемішуємо. Дайте настоятися в холодильнику 10 хвилин і можна подавати на стіл.

Малосольні огірки за одну ніч

Для приготування таких огірків знадобиться:

2 кг свіжих огірків середнього розміру;

7 зубчиків часнику;

50 г кропу;

2,5 ст. ложки солі;

1,5 літра води.

Добре миємо огірки, якщо вони прив’яли, можна замочити у холодній воді на 1 годину, тоді овочі будуть хрусткими. Відрізаємо хвостики. На дно чистої банки викладаємо зонтик кропу, подрібнений часник, складаємо щільно огірки. Зверху кладемо кріп, що залишився, засипаємо сіллю та кип’ятком. Банку накриваємо кришкою і залишаємо, поки охолоне маринад. На ніч банку з огірками слід поставити в холодильник. А зранку ваші смачні та хрусткі огірочки можна буде їсти.

Малосольні огірки на мінералці за одну добу

Інгредієнти:

13-15 маленьких свіжих огірків;

1 літр мінеральної води;

2 зубчики часнику;

1 ст. ложка солі;

кріп.

Потрібно помити огірки в холодній воді, хвостики обрізати не варто. Перекласти в банку, зверху покласти часник та кріп. Засипати сіль та залити мінеральною водою. Потім закриваємо банку харчовою плівкою та ставимо в холодильник на одну добу. Через день смачні та хрусткі огірки можна буде подавати до столу.

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