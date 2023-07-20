Малосольні огірки: що додати в розсіл, щоб було дуже смачно

Що потрібно покласти під час готування малосольних огірків, що вони були надзвичайно смачними
Головний секрет смакоти - мед, який разом із часником, зеленню та прянощами створює напрочуд смачне поєднання.
Як приготувати смачні малосольні огірки
- Готуємо огірки - їх потрібно ретельно вимити, висушити обрізати кінчики з двох сторін. Якщо огірки великого розміру, можна розрізати.
- Для приготування розсолу на літр холодної води додайте дві столові ложки солі та чайну ложку рідкого меду. Добре розмішайте, щоб всі компоненти добре розчинилися.
- На дно банки покладіть лист хрону, додайте пару гілочок кропу і 3 лаврові листи. Не забудьте додати пару горошин чорного та запашного перцю.
- Покладіть огірки в банку і залийте їх розсолом, після чого прикрийте банку капроновою кришкою і залиште в темному місці при кімнатній температурі на 2 дні.
- Переставте банку з огірками в холодильник. Як тільки вони охолонуть - спробуйте.
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