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Малосольні огірки: що додати в розсіл, щоб було дуже смачно

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Малосольні огірки: що додати в розсіл, щоб було дуже смачно

Малосольні огірки

Що потрібно покласти під час готування малосольних огірків, що вони були надзвичайно смачними

Головний секрет смакоти - мед, який разом із часником, зеленню та прянощами створює напрочуд смачне поєднання.

 Як приготувати смачні малосольні огірки

  • Готуємо огірки - їх потрібно ретельно вимити, висушити обрізати кінчики з двох сторін. Якщо огірки великого розміру, можна розрізати. 
  • Для приготування розсолу на літр холодної води додайте дві столові ложки солі та чайну ложку рідкого меду. Добре розмішайте, щоб всі компоненти добре розчинилися.
  • На дно банки покладіть лист хрону, додайте пару гілочок кропу і 3 лаврові листи. Не забудьте додати пару горошин чорного та запашного перцю.
  • Покладіть огірки в банку і залийте їх розсолом, після чого прикрийте банку капроновою кришкою і залиште в темному місці при кімнатній температурі на 2 дні.
  • Переставте банку з огірками в холодильник. Як тільки вони охолонуть - спробуйте.

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Дата публікації
Перегляди
1295
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