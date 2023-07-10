Малосольні огірки в пакеті можна приготувати дуже швидко - за ніч, або навіть за 15 хвилин

Як швидко приготувати смачні, хрумкі огірки в пакеті
Настала пора огірків. Господині роблять заготівлі з огірків на зиму. Для тих, хто хоче поїсти солоних огірків вже зараз підійдуть рецепти малосольних огірків.
Малосольні огірки не лише смачні, вони хороші ще й тим, що дуже швидко готуються. Розповідаємо як зробити малосольні огірки в пакеті за ніч, за годину
Малосольні огірки в пакеті, у власному соку за ніч
Для приготування малосольних огірків в пакеті потрібно:
- огірки - 1 кг
- зелень - 1 пучок
- часник - 3 зубчики
- сіль - 1 ст.л
- кмин -1 ч.л
Приготування малосольних огірків в пакеті
- Огірки добре помийте,
- В пакет покласти подрібнену зелень, якщо є листя смородини та вишні, теж туди.
- Обрізаємо огіркам кінчики, викладаємо в пакет.
- Видавлюємо часник, додаємо сіль.
- Кмин перед додаванням в пакет бажано розім'яти у ступці
- Покладіть огірки в пакет, добре потрусіть, а відправте на ніч у холодильник.
Малосольні огірки з кропом та часником за 3-4 години
Інгредієнти для приготування огірків з кропом та часником:
- огірки - 1 кг,
- часник - 3-4 зубчики,
- сіль - одна стол. ложка,
- цукор - одна чайна ложка,
- кріп - пучок,
- перець декілька штук
Приготування малосольних огірків
- Ретельно помийте огірки. Відріжте кінчики.
- Якщо огірки великі, поріжте їх на четвертинки, або на іншу кількість шматків.
- Складіть підготовлені огірки у чистий поліетиленовий пакет відповідного розміру.
- Кріп добре промийте під холодною водою.
- Дрібно наріжте підготовлену зелень.
- Часник очистить, потім наріжте, можна подрібнити його або пропустити через часникочавку.
- Покладіть до огірків у пакет нарізані кріп та часник, всипте сіль та цукор, покладіть перець. Зав'яжіть пакет, щоб у ньому було повітря.
- Потрясіть пакет так, щоб усі продукти перемішалися.
- Залиште пакет з огірками при кімнатній температурі на 4 години на тарілці, оскільки може виділитися рідина.
- Готові огірки зберігайте у холодильнику.
За потреби малосольні огірки можна приготувати та за 15 хвилин і також у пакеті.
Малосольні огірки в пакеті за 15 хвилин
Для приготування огірків потрібні:
- огірки 1 кг
- кріп 1 пучок
- часник 3 зуб.
- сіль 1 ч. л
- перець чорний мелений 0.5 ч.л
Приготування малосольних огірків за 15 хвилин
- Візьміть огірки невеликого розміру. Ретельно вимийте у холодній воді.
- Обріжте кінчики огірків та наріжте їх вздовж на чотири частини. Візьміть щільний поліетиленовий пакет, викладіть туди огірки.
- Молодий часник подрібніть ножем, або натріть на дрібній тертці чи пропустіть через часникочавку. Покладіть у пакет до огірків.
- Зелень кропу добре промийте під проточною водою, висушіть, подрібніть гострим ножем та покладіть у пакет.
- Додайте солі та перцю.
- Зав'яжіть пакет, залишивши трохи повітря. Потрусіть його, перемішуючи огірочки зі спеціями та приправами.
- Відправте пакет з огірками у холодильник на 15 хвилин.
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