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Малосольні огірки в пакеті можна приготувати дуже швидко - за ніч, або навіть за 15 хвилин

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
527
Час на прочитання
2 хв
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Малосольні огірки в пакеті можна приготувати дуже швидко - за ніч, або навіть за 15 хвилин

Малосольні оігрки в пакеті

Як швидко приготувати смачні, хрумкі огірки в пакеті

Настала пора огірків. Господині  роблять заготівлі з огірків на зиму. Для тих, хто хоче поїсти солоних огірків вже зараз підійдуть рецепти малосольних огірків.

Малосольні огірки не лише смачні, вони хороші ще й тим, що дуже швидко готуються. Розповідаємо як зробити малосольні огірки в пакеті за ніч, за годину

Малосольні огірки в пакеті, у власному соку за ніч

Для приготування малосольних огірків в пакеті потрібно:

  • огірки - 1 кг
  • зелень - 1 пучок
  • часник - 3 зубчики
  • сіль - 1 ст.л
  • кмин -1 ч.л

Приготування малосольних огірків в пакеті 

  • Огірки добре помийте, 
  • В пакет покласти подрібнену зелень, якщо є листя смородини та вишні, теж туди.
  • Обрізаємо огіркам кінчики, викладаємо в пакет.
  • Видавлюємо часник, додаємо сіль.
  • Кмин перед додаванням в пакет бажано розім'яти у ступці
  • Покладіть огірки в пакет, добре потрусіть, а відправте на ніч у холодильник.

Малосольні огірки з кропом та часником за 3-4 години

Інгредієнти для приготування огірків з кропом та часником:

  • огірки - 1 кг,
  • часник - 3-4 зубчики,
  • сіль - одна стол. ложка,
  • цукор - одна чайна ложка,
  • кріп - пучок,
  • перець декілька штук

Приготування малосольних огірків

  • Ретельно помийте огірки. Відріжте кінчики.
  • Якщо огірки великі, поріжте їх на четвертинки, або на іншу кількість шматків. 
  • Складіть підготовлені огірки у чистий поліетиленовий пакет відповідного розміру. 
  • Кріп добре промийте під холодною водою.
  • Дрібно наріжте підготовлену зелень.
  • Часник очистить, потім наріжте, можна подрібнити його або пропустити через часникочавку.
  • Покладіть до огірків у пакет нарізані кріп та часник, всипте сіль та цукор, покладіть перець. Зав'яжіть пакет, щоб у ньому було повітря.
  • Потрясіть пакет так, щоб усі продукти перемішалися.
  • Залиште пакет з огірками при кімнатній температурі на 4 години на тарілці, оскільки може виділитися рідина. 
  • Готові огірки зберігайте у холодильнику.

За потреби малосольні огірки можна приготувати та за 15 хвилин і також у пакеті.

Малосольні огірки в пакеті за 15 хвилин

Для приготування огірків потрібні:

  • огірки 1 кг
  • кріп 1 пучок
  • часник 3 зуб.
  • сіль 1 ч. л
  • перець чорний мелений 0.5 ч.л

Приготування малосольних огірків за 15 хвилин

  • Візьміть огірки невеликого розміру. Ретельно вимийте у холодній воді. 
  • Обріжте кінчики огірків  та наріжте їх вздовж на чотири частини. Візьміть щільний поліетиленовий пакет, викладіть туди огірки.
  • Молодий часник  подрібніть ножем, або натріть на дрібній тертці чи пропустіть через часникочавку. Покладіть у пакет до огірків.
  • Зелень кропу добре промийте під проточною водою, висушіть, подрібніть гострим ножем та покладіть у пакет.
  • Додайте солі та перцю.
  • Зав'яжіть пакет, залишивши трохи  повітря. Потрусіть його, перемішуючи огірочки зі спеціями та приправами. 
  • Відправте пакет з огірками у холодильник на 15 хвилин. 

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Дата публікації
Перегляди
527
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