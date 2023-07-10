Малосольні огірки в пакеті можна приготувати дуже швидко - за ніч, або навіть за 15 хвилин

Настала пора огірків. Господині роблять заготівлі з огірків на зиму. Для тих, хто хоче поїсти солоних огірків вже зараз підійдуть рецепти малосольних огірків.

Малосольні огірки не лише смачні, вони хороші ще й тим, що дуже швидко готуються. Розповідаємо як зробити малосольні огірки в пакеті за ніч, за годину

Малосольні огірки в пакеті, у власному соку за ніч

Для приготування малосольних огірків в пакеті потрібно:

огірки - 1 кг

зелень - 1 пучок

часник - 3 зубчики

сіль - 1 ст.л

кмин -1 ч.л

Приготування малосольних огірків в пакеті

Огірки добре помийте,

В пакет покласти подрібнену зелень, якщо є листя смородини та вишні, теж туди.

Обрізаємо огіркам кінчики, викладаємо в пакет.

Видавлюємо часник, додаємо сіль.

Кмин перед додаванням в пакет бажано розім'яти у ступці

Покладіть огірки в пакет, добре потрусіть, а відправте на ніч у холодильник.

Малосольні огірки з кропом та часником за 3-4 години

Інгредієнти для приготування огірків з кропом та часником:

огірки - 1 кг,

часник - 3-4 зубчики,

сіль - одна стол. ложка,

цукор - одна чайна ложка,

кріп - пучок,

перець декілька штук

Приготування малосольних огірків

Ретельно помийте огірки. Відріжте кінчики.

Якщо огірки великі, поріжте їх на четвертинки, або на іншу кількість шматків.

Складіть підготовлені огірки у чистий поліетиленовий пакет відповідного розміру.

Кріп добре промийте під холодною водою.

Дрібно наріжте підготовлену зелень.

Часник очистить, потім наріжте, можна подрібнити його або пропустити через часникочавку.

Покладіть до огірків у пакет нарізані кріп та часник, всипте сіль та цукор, покладіть перець. Зав'яжіть пакет, щоб у ньому було повітря.

Потрясіть пакет так, щоб усі продукти перемішалися.

Залиште пакет з огірками при кімнатній температурі на 4 години на тарілці, оскільки може виділитися рідина.

Готові огірки зберігайте у холодильнику.

За потреби малосольні огірки можна приготувати та за 15 хвилин і також у пакеті.

Малосольні огірки в пакеті за 15 хвилин

Для приготування огірків потрібні:

огірки 1 кг

кріп 1 пучок

часник 3 зуб.

сіль 1 ч. л

перець чорний мелений 0.5 ч.л

Приготування малосольних огірків за 15 хвилин

Візьміть огірки невеликого розміру. Ретельно вимийте у холодній воді.

Обріжте кінчики огірків та наріжте їх вздовж на чотири частини. Візьміть щільний поліетиленовий пакет, викладіть туди огірки.

Молодий часник подрібніть ножем, або натріть на дрібній тертці чи пропустіть через часникочавку. Покладіть у пакет до огірків.

Зелень кропу добре промийте під проточною водою, висушіть, подрібніть гострим ножем та покладіть у пакет.

Додайте солі та перцю.

Зав'яжіть пакет, залишивши трохи повітря. Потрусіть його, перемішуючи огірочки зі спеціями та приправами.

Відправте пакет з огірками у холодильник на 15 хвилин.

Читайте також: