Майже мільйонний бізнес: мешканців Житомирщини підозрюють у масштабній схемі розкрадання лісу

Правоохоронці оголосили про підозру п’ятьом жителям Житомирщини, причетним до масштабної схеми розкрадання лісу в регіоні.

Поліція викрила зловмисників у лютому цього року. Вони організували схему збагачення на нелегальній вирубці, обробці та збуті лісоматеріалів. Незаконно зрубані дерева оброблялись на приватній лісопильні організатора бізнесу.

Про це повідомили у відділі комунікації поліція Житомирської області.

Встановлено, що організатором "бізнесу" став 29-річний місцевий приватний підприємець. Він мав досвід у лісопереробній галузі і володів лісопильнею. Чоловік організував біля себе чотирьох знайомих. Один із них працює у лісгоспі в Новоград-Волинському районі, троє інших - це місцеві жителі, які виршили взяти участь у вигідних оборудках.

Нелегальна діяльність зловмисників тривала кілька місяців. Зловмисники робили усе в умовах конспіративності. Зокрема, вони вирубували деревину, а потім колоди дерев різних порід відвантажували на ЗІЛи та перевозили на пилораму організатора. Після обробки лісоматеріали реалізовували як товар.

Фото: Прес-служба МВС у Житомирській області

За чинним законодавством, незаконне порубування або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу караються ув’язненням на термін від п'яти до семи років.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру групі шахраїв, які відбирали майно в українців. Працівники ДБР викрили організовану злочинну групу. Зловмисники шахрайством відбирали майно громадян України, зокрема неповнолітніх.

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