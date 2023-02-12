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Млинці з дріжджового тіста з гречаною, рисовою та пшоняною крупою — смачні та незвичайні

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Млинці з дріжджового тіста з гречаною, рисовою та пшоняною крупою — смачні та незвичайні

Рецепт млинців з крупою

Рецепт м'яких та ніжних млинців з додаванням відвареної гречаної, рисової, пшоняної круп, читайте в матеріалі ТСН.ua

Щоб приготувати смачні млинці достатньо замісити дріжджове тісто і додати до нього якусь крупу. 

Інгредієнти для приготування млинців

  • молоко -- 660 мл (3 склянки),
  • яйце -- 3 шт.,
  • борошно -  240 г,
  • дріжджі свіжі -  8 г,
  • сіль - 1 ч. л,
  • цукор - 3 ч. л,
  • олія -  2 ст. л,
  • відварний рис, чи відварена гречка, пшоняна крупа.

Приготування млинців

  • Вилийте в глибоку місткість три склянки теплого молока, всипте три чайні ложки цукру та одну солі.
  • Введіть курячі яйця, додайте свіжі дріжджі та акуратно введіть борошно. Все ретельно перемішайте та залиште хвилин на 45.
  • Тим часом відваріть гречку, рис та пшоняну крупу. Розкладіть їх по трьох мисках і додайте в кожну по дві склянки готового тіста. Збийте все блендером і влийте по дві столові ложки олії.
  • Обсмажте млинці на сковороді із двох боків до красивого золотого кольору.

Вживати такі млинці можна з будь-чим  — зі сметаною, варенням, червоною ікрою. Вони підходять для солоних та до солодких начинок.

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Дата публікації
Перегляди
236
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