Млинці з дріжджового тіста з гречаною, рисовою та пшоняною крупою — смачні та незвичайні

Рецепт м'яких та ніжних млинців з додаванням відвареної гречаної, рисової, пшоняної круп, читайте в матеріалі ТСН.ua

Щоб приготувати смачні млинці достатньо замісити дріжджове тісто і додати до нього якусь крупу.

Інгредієнти для приготування млинців

молоко -- 660 мл (3 склянки),

яйце -- 3 шт.,

борошно - 240 г,

дріжджі свіжі - 8 г,

сіль - 1 ч. л,

цукор - 3 ч. л,

олія - 2 ст. л,

відварний рис, чи відварена гречка, пшоняна крупа.

Приготування млинців

Вилийте в глибоку місткість три склянки теплого молока, всипте три чайні ложки цукру та одну солі.

Введіть курячі яйця, додайте свіжі дріжджі та акуратно введіть борошно. Все ретельно перемішайте та залиште хвилин на 45.

Тим часом відваріть гречку, рис та пшоняну крупу. Розкладіть їх по трьох мисках і додайте в кожну по дві склянки готового тіста. Збийте все блендером і влийте по дві столові ложки олії.

Обсмажте млинці на сковороді із двох боків до красивого золотого кольору.

Вживати такі млинці можна з будь-чим — зі сметаною, варенням, червоною ікрою. Вони підходять для солоних та до солодких начинок.

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