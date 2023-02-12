Млинці з дріжджового тіста з гречаною, рисовою та пшоняною крупою — смачні та незвичайні

Рецепт м'яких та ніжних млинців з додаванням відвареної гречаної, рисової, пшоняної круп, читайте в матеріалі ТСН.ua
Щоб приготувати смачні млинці достатньо замісити дріжджове тісто і додати до нього якусь крупу.
Інгредієнти для приготування млинців
- молоко -- 660 мл (3 склянки),
- яйце -- 3 шт.,
- борошно - 240 г,
- дріжджі свіжі - 8 г,
- сіль - 1 ч. л,
- цукор - 3 ч. л,
- олія - 2 ст. л,
- відварний рис, чи відварена гречка, пшоняна крупа.
Приготування млинців
- Вилийте в глибоку місткість три склянки теплого молока, всипте три чайні ложки цукру та одну солі.
- Введіть курячі яйця, додайте свіжі дріжджі та акуратно введіть борошно. Все ретельно перемішайте та залиште хвилин на 45.
- Тим часом відваріть гречку, рис та пшоняну крупу. Розкладіть їх по трьох мисках і додайте в кожну по дві склянки готового тіста. Збийте все блендером і влийте по дві столові ложки олії.
- Обсмажте млинці на сковороді із двох боків до красивого золотого кольору.
Вживати такі млинці можна з будь-чим — зі сметаною, варенням, червоною ікрою. Вони підходять для солоних та до солодких начинок.
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