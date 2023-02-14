Категорія
Їжа
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Мойва запечена в духовці — смачніше за будь-яку дорогу рибу

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
151
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Мойва запечена в духовці — смачніше за будь-яку дорогу рибу

Мойва запечена в духовці

Смачний, простий рецепт приготування мойви знайдете в матеріалі ТСН.ua

Коментар автора Носової Ганни 

"Завжди готувала мойву традиційним способом, як роблять напевно більшість господинь — смажила на сковороді.  Випадково натрапила на цей рецепт, тепер буду готувати рибу лише таким чином".

Мойва — не дорога риба, корисна, а приготування її за цим рецептом робить ще й неперевершеною на смак. Секрет її приготування у спеціях. 

На один кг свіжомороженої мойви потрібно взяти  одну чайну ложку меленого коріандру, чайну ложку куркуми, перець та сіль на смак, я беру по пів чайної ложки перцю та солі.

Як приготувати смачну мойву

  • Мойву розморожуємо, добре промиваємо. Можна на деякий час покласти у воду. Після цього даємо воді стекти, а рибу просушуємо паперовими рушниками.
  • Окремо ретельно перемішуємо коріандр, куркуму, сіль і перець.
  • Зробленою сумішшю посипаємо мойву, перемішуємо і залишаємо рибу хвилин на 20-30.
  • Викладаємо одним шаром мойву на деко, застелене пергаментом, та запікаємо при температурі 200 С протягом 20 хвилин до золотистої скоринки.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
151
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація