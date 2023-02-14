Мойва запечена в духовці — смачніше за будь-яку дорогу рибу

Коментар автора Носової Ганни

"Завжди готувала мойву традиційним способом, як роблять напевно більшість господинь — смажила на сковороді. Випадково натрапила на цей рецепт, тепер буду готувати рибу лише таким чином".

Мойва — не дорога риба, корисна, а приготування її за цим рецептом робить ще й неперевершеною на смак. Секрет її приготування у спеціях.

На один кг свіжомороженої мойви потрібно взяти одну чайну ложку меленого коріандру, чайну ложку куркуми, перець та сіль на смак, я беру по пів чайної ложки перцю та солі.

Як приготувати смачну мойву

Мойву розморожуємо, добре промиваємо. Можна на деякий час покласти у воду. Після цього даємо воді стекти, а рибу просушуємо паперовими рушниками.

Окремо ретельно перемішуємо коріандр, куркуму, сіль і перець.

Зробленою сумішшю посипаємо мойву, перемішуємо і залишаємо рибу хвилин на 20-30.

Викладаємо одним шаром мойву на деко, застелене пергаментом, та запікаємо при температурі 200 С протягом 20 хвилин до золотистої скоринки.

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