Може спровокувати смертельну хворобу: чому не варто їсти популярну страву з риби

Рак — хвороба, яка все ще залишається однією з основних причин смертей в усьому світі. Вчені намагаються знайти ліки, але можна зменшити ризик захворіти, якщо виключити з раціону певні продукти. Виявляється, рак може спровокувати один вид риби. Який саме — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Про вид риби, яка може спровокувати рак, повідомляє Express.

Головний фармацевт інтернет-аптеки Medicine Direct Хуссейн Абде радить по можливості уникати солоної риби і не додавати її надто часто до свого раціону.

Він вважає, що солена риба є відомою причиною раку.

За словами фармацевта, таку рибу готують шляхом маринування, соління (в тому числі і сухого), а також комбінації цих способів.

Хоча соління риби і є поширеною практикою, а також традиційним способом консервування різноманітних продуктів, таку страву медики класифікують як канцероген групи 1. До цього переліку також вносять перероблене м'ясо, зокрема салямі та сосиски.

Під час соління риби для її тривалого зберігання, повідомляє Хуссейн Абде, утворюються канцерогенні побічні продукти, які можуть стати причиною розвитку раку у людей, які вживають такі страви.

Канцероген — агент, який здатний викликати рак. Сильно копчені, солоні і мариновані продукти, на думку Абде, становлять ризик розвитку раку.

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