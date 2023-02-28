Може викликати дисфункцію нирок: кому вчені не рекомендують пити понад три горнятка кави на день

Згідно з результатами останнього дослідження кава може спричиняти дисфункцію нирок. Кому не можна пити каву і скільки її дозволено вживати на день — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Вчені останніми роками все частіше проводять дослідження, які допомагають з'ясувати, як саме кава впливає на організм людини. З одного боку, чашка рятівної кави допомагає прокинутися і підвищує як фізичну енергію, так і розумову активність. Однак в останньому дослідженні, про результати якого докладно описали у виданні The Globe and Mail, вчені з університету Торонто та італійського Університету Падуї виявили зв'язок між вживанням цього напою та дисфункцією нирок. Однак такі неприємні побічні ефекти залежать від генетики та того, скільки горняток кави людина випиває на день.

Що кажуть дослідники

В людському організмі ген CYPIA2 створює фермент, який розщеплює кофеїн. Також існують певні варіації цього гена, що впливають на швидкість виведення кофеїну з організму. Цей ген має приблизно половина населення європейського походження та 70% чорношкірих і населення з Південної Азії.

В дослідженні взяли участь 1180 жінок і чоловіків віком від 18 до 45 років, які мають гіпертонію 1 стадії. Протягом всього дослідження вчені постійно оцінювали спосіб життя і артеріальний тиск цих осіб. Зокрема, звертали увагу на кількість спожитої на день кави. Пізніше дослідники провели тестування ДНК, щоб виявити варіанти гена CYPIA2.

Додатково учасники дослідження щорічно проходили аналіз сечі і крові, які включали показники дисфункції нирок, гіперфільтрацію (ознака стресу нирок) та альбумінурю (в крові завелика кількість альбуміну).

Вивчивши результати, вчені прийшли до висновку, що гіперфільтрація та альбумінурія були втричі вищими у тих, хто випивав понад трьох горняток еспресо на день і мали варіант гена CYPIA2, який робить їх повільними метаболізаторами кофеїну, у порівнянні з тими, хто випивав стільки ж кави, але мали варіант гена CYPIA2, що пришвидшує метаболізм.

Скільки кави можна пити на день, щоб не зашкодити здоров'ю

Лікарка Сара Махдаві, яка є провідною авторкою нового дослідження, в трьох чашках еспресо є приблизно 300 мг кофеїну. Медики радять не перевищувати встановлену норму у 400 мг кофеїну на день. А ось вагітним і жінкам, що годують, краще знизити цю дозу до 300 мг кофеїну. Втім після дослідження його автори все ж радять знизити вживання до 200 мг, адже попередні розрахунки підходять лише тим людям, у кого швидким метаболізм кофеїну через варіант гена CYPIA2.

Якщо ви не впевнені, краще зробити персональний тест, який допоможе з'ясувати генетичні особливості CYPIA2. Також варто запам'ятати, що грейпфрутовий сік знижує метаболізм кофеїну приблизно на чверть, а ось брюссельська, цвітна капуста і броколі, навпаки, на третину його підвищують.

Читайте також: