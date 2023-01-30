Можна їсти не всім: лікарі розповіли всю правду про свиняче сало

Сало — справжня візитна карточка України. Однак цей популярний продукт можна їсти не всім. Скільки сала можна з'їдати в день і кому краще відмовитися від цього продукту — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Сало допомагає швидко втамувати відчуття голоду, воно довго зберігається та не потребує попереднього приготування. Смакові якості цього продукту також досить важко переоцінити.

Однак лікарі не рекомендують вживати сало певній категорії людей.

Калорійність сала і чи можна від нього погладшати

В залежності від виду продукту в 100 г сала міститься 800-1000 кКал. Наприклад, якщо порівнювати із 100 г торта, то в цьому продукті міститься всього 300-350 кКал. Тобто, виходить, що сало втричі калорійніше. Чому ж тоді дієтологи рекомендують споживати його під час схуднення?

За словами фахівців зі здорового харчування, в солодощах багато вуглеводів, а сало на 90% складається із натуральних жирів. Тому, якщо їсти його в помірних кількостях, воно жодним чином не вплине на фігуру. А з огляду на калорійність сала, з'їсти його багато за раз фізично просто неможливо.

Скільки сала можна їсти в день

Лікарі не забороняють їсти сало щодня. Однак потрібно дотримуватися певних правил. Якщо людина не займається спортом, то середня добова норма складає 30-40 г продукту. Спортсменам можна трішки більше — 50-70 г. Якщо перевести цю кількість в бутерброди, вийде не більше 2-3 в день.

Чи корисно їсти сало

Щоб зрозуміти, чи корисно їсти сало, потрібно звернути увагу на його хімічний склад. Цей продукт містить багато жирів і практично нуль вуглеводів. При цьому до його складу також входять:

мідь;

калій;

селен;

вітаміни А та Е.

А ще в салі є жирні кислоти Омега 6, які потрібні людському організму для нормалізації рівня холестерину в крові. Сало корисно вживати для покращення зовнішнього вигляду шкіри. Завдяки природним жирам вона стає еластичною та пружною.

Якщо потрібно швидко вивести з організму токсини, лікарі рекомендують звернути увагу саме на цей продукт. Наприклад, після великої кількості випитого алкоголю сало зіграє роль сорбента.

Існує думка, що сало допомагає покращити згортання крові та істотно зменшує ризик появи онкологічних захворювань. Також його вживають для профілактики шлунково-кишкових захворювань. Підійде сало і для людей, які страждають на хвороби серця і судин. Наприклад, воно очищає організм від холестеринових бляшок, що істотно зменшує ризик виникнення тромбозу.

Допомагає сало і налагодити обмін речовин та нормалізувати роботу мозку. Відома користь сала і для суглобів. Якщо турбує гостра біль в колінах, рекомендовано нанести на запалений суглоб розтоплений смалець із столовою ложкою солі. А потім залишити на ніч.

Сало, на думку дієтологів, обов'язково повинно бути у раціоні літніх людей. Однак мова йде саме про свіжий продукт. Заморожене чи засолене сало хоч і смачне, однак втрачає свої корисні властивості.

Кому заборонено їсти сало

Лікарі не рекомендують додавати до раціону сало, якщо є проблеми з нирками. Краще забути про цей продукт тим, в кого хвора печінка, гостра фаза панкреатиту чи холецистит.

Людям із зайвою вагою перед споживанням сала краще проконсультуватися у дієтолога. Адже цей продукт відрізняється високою калорійністю, тому може спровокувати набирання ваги. Не варто вживати багато сала, якщо ви збираєтесь займатися спортом — ці калорії неминуче осядуть на талії.

Чи можна їсти сало за грудного вигодовування? В період лактації можна їсти цей продукт, але краще зупинитися на невеликих кількостях.

Чи можна дітям сало? Експерти не радять давати цей продукт в дуже ранньому віці через шкідливий холестерин. Дозволяється не більше 10-20 г (1-2 тонкі скибочки) сала не частіше двох разів на тиждень. Копчене, смажене чи надто солоне сало давати не можна.

Найкорисніше сало — яке воно

Для поліпшення зовнішнього вигляду шкіри та зміцнення здоров'я рекомендовано вживати виключно свіже сало. Краще продукт не засолювати і не класти до морозильної камери. Адже після цих маніпуляцій його харчова цінність значно зменшиться.

Чи корисно їсти варене сало? Тут все залежить від того, в яких цілях ви його збираєтесь споживати. Якщо просто, щоб насититися, то це чудовий продукт, який надовго втамує голод. Іншої цінності варене сало не несе.