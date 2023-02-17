Налисники з сиром, м'ясом, яблуками: двадцять варіантів начинки на Масницю

Напередодні Масниці ТСН.ua підібрав добірку з 20 найкращих начинок для налисників, які просто тануть в роті.

Налисники з яйцями

Щоб приготувати таку начинку, потрібно взяти 4 яйця, 50 г зеленої цибулі, 5-10 г кропу та сіль. Яйця відварюються, потім натираються на тертушку. Додається нарізана зелена цибуля, кріп та сіль. Все ретельно перемішується.

Сирна начинка для млинців

Вам знадобляться: 1 яєчний жовток, 500 г домашнього сиру, 2 столові ложки цукру, 50 г родзинок. Родзинки замочуються в окропі. До сиру додається жовток і цукор. Все ретельно перетирається. В масу додаються родзинки і готово.

Налисники з м'ясом курки

Потрібно взяти: 1 куряча грудка, 2 варених яйця, 10 г свіжого кропу, перець та сіль. Грудка відварюється та перекручується на м'ясорубці. Додається порізаний кріп та натерті варені яйця. Не забудьте про сіль і перець. Все перемішати і начинити млинці.

Солоні начинки для млинців: грибна

Візьміть 500 г грибів, 2 ріпчасті цибулини, сіль та перець. Гриби обсмажуються з цибулею. Солять та перчаться. Така начинка смакуватиме разом із соусом зі сметани.

Налисники з ковбасою

Цікавий варіант начинки для налисників. Потрібно взяти 200 г лікарської ковбаси, 50 г сметани, 0,5 ложки гірчиці, 100 г твердого сиру. Ковбасу слід пропустити через м'ясорубку, сир натерти на крупній тертушці, додати гірчицю і сметану, ретельно перемішати.

Наличники з печінкою

Вам знадобляться: 500 г печінки (яловича або свиняча), 1 морквина, 2 цибулини, 3 яйця, сіль і перець. Печінку спочатку обсмажують з морквою та цибулею. Потім до неї натирають варені яйця, солять та перчать за смаком.

М'ясна начинка для млинців

Дуже популярна начинка, яку часто готують не лише на Масницю. Потрібно взяти 500 г свіжого м'ясного фаршу, 1 цибулину, перець і сіль. Фарш обсмажують з цибулею, потім солять та перчать.

Налисники з сиром та шинкою

Потрібно взяти 300 г шинки, 2-3 варені яйця, 150 г твердого сиру, сіль. Шинка нарізається соломкою, сир та яйця натираються на крупній тертушці. Не забудьте посолити і смачна начинка для налисників готова.

Солодка начинка для млинців: курага

Візьміть 300 г домашнього сиру, 100 г кураги, 1 столову ложку цукру. Курагу дрібно нарізають, а потім додають до перетертого сиру. Цукрують та добре перемішують суміш.

Наличники: начинка з яловичиною

Вам знадобляться: 500 г відвареної яловичини, 20 г вершкового масла, 1 цибулина та сіль. Яловичину потрібно відварювати не менше 1,5 годин до готовності, а потім перекрутити у м'ясорубці. Цибулину нарізати мілкими кубиками і обсмажити на вершковому маслі. Додати до фаршу і перемішати. Посолити.

Начинка на налисники зі згущеним молоком

Для цих налисників потрібно взяти лише рідке згущене молоко або варене згущене молоко. Замість начинки можна просто полити солодким продуктом млинці зверху.

Налисники з червоною рибою

Вам потрібно буде взяти 1 плавлений сирок та філе слабосолоної червоної риби. Рибу дрібно наріжте і змішайте з плавленим сирком. За бажанням також можна порізати свіжу зелень.

Солодкі млинці з цукровою пудрою

Якщо ви не хочете витрачати свій час на приготування начинки, можна красиво притрусити солодкі млинці зверху цукровою пудрою. А якщо вирізати з аркуша паперу трафарет у вигляді листочка, сердечка, то можна створити цікавий декор.

Як приготувати налисники з карамеллю

Візьміть 4 столові ложки цукру, 0,5 г ванілі та 0,5 літрів води. Все це викладіть на сковорідку і готуйте на вогні, поки цукор не розстане. Варити до світло-коричневого кольору. Можна полити млинці зверху.

Налисники з яблуками і горіхами

Вам знадобляться: 2 кисло-солодких яблука, 1 столова ложка волоських горіхів (подрібнених), 1-2 столові ложки цукру і дрібка кориці. Яблука натираються на тертушці, змішуються з горіхами, цукром і корицею.

Налисники з твердим сиром

Потрібно взяти 250 г твердого сиру, 1 морквину, часник (за смаком), майонез або сметану. Морква натирається на дрібній тертушці, а сир — на крупній. Роздавлюються зубчики часнику. Все це змішується з майонезом (сметаною).

Солодка начинка для млинців: чорнослив і вершки

Візьміть 200 г чорносливу, 1 столову ложку цукру, дрібку кориці та 50 г вершків. Чорносливи спочатку заливаються окропом на 10 хвилин, потім подрібнити та додати цукор, корицю і вершки. Все перемішати.

Налисники з банановою начинкою

Взяти 3 банана та 50 г вершків. Ретельно подрібнити і збити блендером ці два інгредієнта до однорідної маси. Начинка готова. Вона дуже смачна і корисна.

Налисники з вишнями

Можна брати свіжі, заморожені або консервовані ягоди. Близько 1 склянки вишень, 2 столові ложки цукру, 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю без гірки. Вишні трошки приварюються з цукром. Зливається сік, що утворився, до нього додається крохмаль. Ягоди потрібно трішки остудити, тоді вмішати до них крохмаль із соком.

Налисники з капустою

Вам знадобляться 300 г капусти, 2 варених яйця, 1 цибулина, 1 морквина, 4 столові ложки олії. Капуста дрібно нарізається, морква натирається на тертушці, цибулина ріжеться дрібними кубиками. Це все тушкується на олії. Спочатку 10 хвилин лише капуста, а потім додається морква і цибуля і ще 15 хвилин на сковороді. В капусту додаються нарізані варені яйця.

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