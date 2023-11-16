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Модний коктейль: рецепт пряного яблучно-корицевого спріцу

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
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14
Час на прочитання
1 хв
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Модний коктейль: рецепт пряного яблучно-корицевого спріцу

Яблучно-корицевий спріц / Фото: Credits

Існує неймовірна кількість коктейлів, які можна приготувати вдома власноруч. Спробуйте цей легкий та пряний варіант спріцу.

Інгредієнти

  • 60 мл яблучного сидру
  • 30 мл лікеру з корицею
  • просеко
  • лід
  • 2 палички кориці

Приготування

  1. Визначте сткільки коктейлів вам потрібно зробити та відміряйте необхідну кількість складників. 
  2. У келих покладіть лід в кубиках, до нього додайте яблучний сидр, лікер з корицею. 
  3. Залийте просеко та прикрасьте паличками кориці.

Раніше ми писали про те, як приготувати домашній глінтвейн.

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Дата публікації
Перегляди
14
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