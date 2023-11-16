Модний коктейль: рецепт пряного яблучно-корицевого спріцу

Існує неймовірна кількість коктейлів, які можна приготувати вдома власноруч. Спробуйте цей легкий та пряний варіант спріцу.
Інгредієнти
- 60 мл яблучного сидру
- 30 мл лікеру з корицею
- просеко
- лід
- 2 палички кориці
Приготування
- Визначте сткільки коктейлів вам потрібно зробити та відміряйте необхідну кількість складників.
- У келих покладіть лід в кубиках, до нього додайте яблучний сидр, лікер з корицею.
- Залийте просеко та прикрасьте паличками кориці.
Раніше ми писали про те, як приготувати домашній глінтвейн.
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