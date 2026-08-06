Домашній яблучний квас із падалиці зимових яблук: найкращий напій для спекотних днів

Яблучний квас

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Домашній яблучний квас із падалиці зимових яблук виходить неймовірно смачним, трохи нагадує сидр і чудово освіжає в спекотні літні дні. Готувати його дуже просто, адже не потрібні ні магазинні дріжджі, ні складна закваска — лише доступні інгредієнти та кілька днів терпіння.

Інгредієнти на трилітрову банку:

Яблука (падалиця зимових сортів) — 1–1,2 кілограма

Чиста вода — 2,3–2,5 літра

Цукор — 80–120 грамів (з розрахунку приблизно 1 столова ложка на 1 літр води)

Родзинки — кілька штук за бажанням

Палички кориці та шматочки кореня імбиру — за бажанням для додаткового пряного аромату

Спосіб приготування:

Зберіть яблука, ретельно їх вимийте та обов’язково виріжте всі пошкоджені, підгнилі чи темні місця. Наріжте підготовлені плоди на половинки чи четвертинки, видаливши за бажанням насіннєві камери.

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Складіть шматочки яблук у чисту трилітрову банку, додайте цукор, кілька родзинок, а також за бажанням шматочки кореня імбиру та палички кориці. Залийте все чистою водою кімнатної температури, не доходячи до самого верху ємності.

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Накрийте банку марлею, чистою тканиною або кришкою нещільно, щоб забезпечити доступ повітря, адже під час бродіння утворюється газ. Залиште банку при кімнатній температурі приблизно на 2–3 дні.

Щодня можна легенько струшувати або перемішувати вміст чистою ложкою. Коли в банці з’являться дрібні бульбашки, легка піна та приємний кислувато-фруктовий аромат, квас готовий.

Ретельно процідіть напій через сито або марлю, перелийте в пляшки та поставте в холодильник. Найкраще напій смакує добре охолодженим.

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