Домашній лимонад: класичний рецепт, з м'ятою, цитрусовий, імбирний

Рецепти лимонадів, як точно втамують спрагу
У літню спеку найкращий напій - це той, який допомагає втамувати спеку. Звісно, це лимонад. Але ніякий магазинний лимонад не зрівняється з домашнім, зробленим своїми руками. До того ж приготувати його досить легко. Пропонуємо спробувати різноманітні рецепти лимонади. Основна порада — готувати у спеку декілька порцій цього напою, однієї точно не вистачить.
Рецепт класичного лимонаду
Інгредієнти:
- лимон - 3 шт,
- вода - 500 мл,
- цукор - 150 г,
- мінеральна вода - 1,5 л,
- кубики льоду.
Як приготувати класичний лимонад
- Зніміть цедру з двох лимонів та не викидайте її. Вичавіть з лимонів сік.
- У місткість додайте воду, вичавлений лимонний сік, цедру лимонів та цукор. Проваріть цю суміш 5 хвилин.
- Процідіть та охолодіть сироп.
- Третій лимон наріжте кружальцями та додайте його у місткість для подачі лимонаду. Туди ж залийте сироп та мінеральну воду.
- Перемішайте лимонад та розлийте по стаканах, додаючи лід.
Рецепт лимонаду з м'ятою
Інгредієнти:
- лимони - 3 шт.,
- вода - 3 л,
- цукор - 2\3 стакана,
- м'ята — пучок,
- кубики льоду.
Готуємо лимонад з м'ятою
- Ретельно помити лимони.
- Зняти цедру, натерти на крупній терці.
- Вижати з лимонів сік.
- М'яту помити й подрібнити.
- Закип'ятити воду, додати цедру, лимонний сік, м'яту та цукор.
- Варити декілька хвилин, дати охолонути.
- Готовий напій процідити та подавати з льодом.
Рецепт імбирного лимонаду
Інгредієнти:
- імбир - 300 г,
- цукор - 220 г,
- лимон - 1,5 шт.,
- гвоздика - 6 шт.,
- газована вода - 1 л,
- звичайна вода - 0,6 л.
- м`ята — пучок.
Як приготувати імбирний лимонад
- Корінь імбиру очистити, нарізати тонкими пластинками.
- Лимони вимити, натерти цедру на дрібній тертці, вичавити сік.
- У місткість покласти імбир, цукор, гвоздику, цедру. Влити сік лимона, влити звичайну воду.
- Готувати на середньому вогні до розчинення цукру, потім ще проварити хвилин десять, не доводячи до кипіння.
- Лимонад процідити та дати охолонути протягом 10 хвилин.
- Додати промите і обсушене листя м'яти, влити газовану воду та охолодити в холодильнику.
Цитрусовий лимонад з базиліком
Інгредієнти:
- лимон - 1 шт,
- вода - 2 л,
- апельсин - 1 шт,
- базилік - 5 гілочок,
- цукор або мед - 200 г
- кубики льоду.
Готуємо цитрусовий лимонад
- Ретельно помийте лимон та апельсин. Розріжте цитрусові навпіл та по половині лимона й апельсина відкладіть.
- Половинку лимона та апельсина разом зі шкіркою наріжте довільними шматочками та викладіть у чашу блендера. Перебийте до стану пюре.
- Покладіть перебиті цитрусові у місткість, долийте 500 мл води. Всипте 200 г цукру або таку ж кількість меду, перемішайте та доведіть на середньому вогні до кипіння.
- Дайте сиропу прокипіти 5 хвилин, тоді зніміть з вогню і дайте охолонути. Коли сироп буде вже не дуже гарячий, накрийте кришкою та дайте настоятися 2 години.
- Процідіть суміш через сито або через кілька шарів марлі, ретельно відіжміть залишки. Долийте до сиропу ще 1,5 л води, що залишилася.
- Половинку лимона та половинку апельсина наріжте кружальцями та додайте до лимонаду.
- До готового лимонаду додайте листочки базиліку та лід.
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