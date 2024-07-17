Домашній лимонад: класичний рецепт, з м'ятою, цитрусовий, імбирний

У літню спеку найкращий напій - це той, який допомагає втамувати спеку. Звісно, це лимонад. Але ніякий магазинний лимонад не зрівняється з домашнім, зробленим своїми руками. До того ж приготувати його досить легко. Пропонуємо спробувати різноманітні рецепти лимонади. Основна порада — готувати у спеку декілька порцій цього напою, однієї точно не вистачить.

Рецепт класичного лимонаду

Інгредієнти:

лимон - 3 шт,

вода - 500 мл,

цукор - 150 г,

мінеральна вода - 1,5 л,

кубики льоду.

Як приготувати класичний лимонад

Зніміть цедру з двох лимонів та не викидайте її. Вичавіть з лимонів сік.

У місткість додайте воду, вичавлений лимонний сік, цедру лимонів та цукор. Проваріть цю суміш 5 хвилин.

Процідіть та охолодіть сироп.

Третій лимон наріжте кружальцями та додайте його у місткість для подачі лимонаду. Туди ж залийте сироп та мінеральну воду.

Перемішайте лимонад та розлийте по стаканах, додаючи лід.

Рецепт лимонаду з м'ятою

Інгредієнти:

лимони - 3 шт.,

вода - 3 л,

цукор - 2\3 стакана,

м'ята — пучок,

кубики льоду.

Готуємо лимонад з м'ятою

Ретельно помити лимони.

Зняти цедру, натерти на крупній терці.

Вижати з лимонів сік.

М'яту помити й подрібнити.

Закип'ятити воду, додати цедру, лимонний сік, м'яту та цукор.

Варити декілька хвилин, дати охолонути.

Готовий напій процідити та подавати з льодом.

Рецепт імбирного лимонаду

Інгредієнти:

імбир - 300 г,

цукор - 220 г,

лимон - 1,5 шт.,

гвоздика - 6 шт.,

газована вода - 1 л,

звичайна вода - 0,6 л.

м`ята — пучок.

Як приготувати імбирний лимонад

Корінь імбиру очистити, нарізати тонкими пластинками.

Лимони вимити, натерти цедру на дрібній тертці, вичавити сік.

У місткість покласти імбир, цукор, гвоздику, цедру. Влити сік лимона, влити звичайну воду.

Готувати на середньому вогні до розчинення цукру, потім ще проварити хвилин десять, не доводячи до кипіння.

Лимонад процідити та дати охолонути протягом 10 хвилин.

Додати промите і обсушене листя м'яти, влити газовану воду та охолодити в холодильнику.

Цитрусовий лимонад з базиліком

Інгредієнти:

лимон - 1 шт,

вода - 2 л,

апельсин - 1 шт,

базилік - 5 гілочок,

цукор або мед - 200 г

кубики льоду.

Готуємо цитрусовий лимонад

Ретельно помийте лимон та апельсин. Розріжте цитрусові навпіл та по половині лимона й апельсина відкладіть.

Половинку лимона та апельсина разом зі шкіркою наріжте довільними шматочками та викладіть у чашу блендера. Перебийте до стану пюре.

Покладіть перебиті цитрусові у місткість, долийте 500 мл води. Всипте 200 г цукру або таку ж кількість меду, перемішайте та доведіть на середньому вогні до кипіння.

Дайте сиропу прокипіти 5 хвилин, тоді зніміть з вогню і дайте охолонути. Коли сироп буде вже не дуже гарячий, накрийте кришкою та дайте настоятися 2 години.

Процідіть суміш через сито або через кілька шарів марлі, ретельно відіжміть залишки. Долийте до сиропу ще 1,5 л води, що залишилася.

Половинку лимона та половинку апельсина наріжте кружальцями та додайте до лимонаду.

До готового лимонаду додайте листочки базиліку та лід.

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