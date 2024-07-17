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Домашній лимонад: класичний рецепт, з м'ятою, цитрусовий, імбирний

Домашній лимонад: класичний рецепт, з м'ятою, цитрусовий, імбирний

Домашній лимонад

Рецепти лимонадів, як точно втамують спрагу

У літню спеку найкращий напій - це той, який допомагає втамувати спеку. Звісно, це лимонад. Але ніякий магазинний лимонад не зрівняється з домашнім, зробленим своїми руками.  До того ж приготувати його досить легко.  Пропонуємо спробувати різноманітні рецепти лимонади. Основна порада — готувати у спеку декілька порцій цього напою, однієї точно не вистачить.

Рецепт класичного лимонаду

Інгредієнти:

  • лимон - 3 шт,
  • вода - 500 мл,
  • цукор - 150 г,
  • мінеральна вода - 1,5 л,
  • кубики льоду.

Як приготувати класичний лимонад

  • Зніміть цедру з двох лимонів та не викидайте її. Вичавіть з лимонів сік.
  • У місткість додайте воду, вичавлений лимонний сік, цедру лимонів та цукор. Проваріть цю суміш  5 хвилин.
  • Процідіть та охолодіть сироп.
  • Третій лимон наріжте кружальцями та додайте його у місткість для подачі лимонаду. Туди ж залийте сироп та мінеральну воду. 
  • Перемішайте лимонад та розлийте по стаканах, додаючи лід. 

Рецепт лимонаду з м'ятою 

Інгредієнти:

  • лимони - 3 шт.,
  • вода - 3 л,
  • цукор - 2\3 стакана,
  • м'ята — пучок,
  • кубики льоду.

Готуємо лимонад з м'ятою

  • Ретельно помити лимони.
  • Зняти цедру, натерти на крупній терці.
  • Вижати з лимонів сік.
  • М'яту помити й подрібнити.
  • Закип'ятити воду, додати цедру, лимонний сік, м'яту та цукор.
  • Варити декілька хвилин, дати охолонути.
  • Готовий напій процідити та подавати з льодом.

Рецепт імбирного лимонаду

Інгредієнти:

  • імбир  - 300 г,
  • цукор  - 220 г,
  • лимон - 1,5 шт.,
  • гвоздика - 6 шт.,
  • газована вода - 1 л,
  • звичайна вода  -  0,6 л.
  • м`ята  — пучок.

Як приготувати імбирний лимонад

  • Корінь імбиру очистити, нарізати тонкими пластинками.
  • Лимони вимити, натерти цедру на дрібній тертці, вичавити сік.
  • У місткість покласти імбир, цукор, гвоздику, цедру. Влити сік лимона, влити звичайну воду.
  • Готувати на середньому вогні до розчинення цукру, потім ще проварити хвилин десять, не доводячи до кипіння.
  • Лимонад процідити та дати охолонути протягом 10 хвилин.
  • Додати промите і обсушене листя м'яти, влити газовану воду та охолодити в холодильнику.

Цитрусовий лимонад з базиліком

Інгредієнти:

  • лимон - 1 шт,
  • вода - 2 л,
  • апельсин - 1 шт,
  • базилік - 5 гілочок,
  • цукор або мед - 200 г
  • кубики льоду.

Готуємо цитрусовий лимонад

  • Ретельно помийте лимон та апельсин. Розріжте цитрусові навпіл та по половині лимона й апельсина  відкладіть.
  • Половинку лимона та апельсина разом зі шкіркою наріжте довільними шматочками та викладіть у чашу блендера. Перебийте до стану пюре.
  • Покладіть перебиті цитрусові у місткість, долийте 500 мл води. Всипте 200 г цукру або таку ж кількість меду, перемішайте та доведіть на середньому вогні до кипіння.
  • Дайте сиропу прокипіти 5 хвилин, тоді зніміть з вогню і дайте охолонути. Коли сироп буде вже не дуже гарячий, накрийте кришкою та дайте настоятися 2 години.
  • Процідіть суміш через сито або через кілька шарів марлі, ретельно відіжміть залишки. Долийте до сиропу ще 1,5 л води, що залишилася.
  • Половинку лимона та половинку апельсина наріжте кружальцями та додайте до лимонаду. 
  • До готового лимонаду додайте листочки базиліку та лід.

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