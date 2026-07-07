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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Напої, смузі й коктейлі
Кількість переглядів
102
Час на прочитання
2 хв

Готуємо знамениту «П’яну вишню»: простий рецепт смачного напою

Рецепт знаменитої вишневої наливки

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
160 ккал
Коментарі
Наливка з вишень

Наливка з вишень

Домашня наливка п’яна вишня є справжньою класикою серед ягідних алкогольних напоїв. Вона приваблює глибоким рубіновим кольором, насиченим ароматом та густою консистенцією. Головна перевага цього рецепта полягає у простоті приготування, адже процес не потребує варіння чи використання складного кухонного обладнання. Особливу пікантність напою надають вишневі кісточки, які залишають у процесі приготування, оскільки вони дарують ледве помітний миндальний присмак, що нагадує дорогі шоколадні цукерки.

Необхідні інгредієнти

Для приготування класичної вишнівки знадобиться трилітрова скляна банка та три базові компоненти.

Вишня — 1 кг (обов’язково беріть найстиглішу та найкрасивішу, з кісточками)

Горілка — 1 л (звичайна, 40%, головне — без резкого запаху)

Цукор — 500 г

Як приготувати вишневу наливку

  • Процес приготування складається з кількох послідовних етапів та вимагає певного терпіння. На підготовчому етапі відібрані ягоди в кількості одного кілограма ретельно промивають та обсушують на паперовому або тканинному рушнику, оскільки зайва волога напою не потрібна. Кісточки обов’язково залишають усередині ягід для формування фірмового аромату.

  • На першому етапі 1 кілограм обсушеної вишні пересипають у чисту трилітрову банку та заливають одним літром горілки. Ємність щільно закривають кришкою, ретельно струшують та ставлять у темну шафу на два тижні. Протягом цього часу вміст банки рекомендується періодично, приблизно раз на 2 дні, акуратно збовтувати.

  • На другому етапі, рівно через 2 тижні, весь алкогольний настій об’ємом 1 літр ретельно зливають в окрему чисту місткість і тимчасово відставляють убік. У банку до вишень, які залишилися, засипають 500 грамів цукру. Банку знову закривають і відправляють у темне місце ще на 2 тижні. За цей період цукор витягне з ягід весь залишковий сік, утворюючи густий та ароматний сироп. Цю банку також необхідно регулярно струшувати для повного розчинення цукру.

  • На фінальному етапі отриманий густий вишневий сироп зливають, а самі ягоди додатково віджимають через кілька шарів марлі. Після цього перший алкогольний настій та цукровий сироп з’єднують в одній ємності й ретельно перемішують. Для досягнення ідеальної прозорості готову наливку можна додатково профільтрувати через щільний ватний диск.

  • Готовий напій розливають у чисті скняні пляшки та залишають у прохолодному темному місці ще на 3-5 днів для стабілізації смаку. За цей час наливка відпочине, її смак стане максимально м’яким, а солодкість та міцність гармонійно збалансуються.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
102
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