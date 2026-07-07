Готуємо знамениту «П’яну вишню»: простий рецепт смачного напою

Наливка з вишень

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Домашня наливка п’яна вишня є справжньою класикою серед ягідних алкогольних напоїв. Вона приваблює глибоким рубіновим кольором, насиченим ароматом та густою консистенцією. Головна перевага цього рецепта полягає у простоті приготування, адже процес не потребує варіння чи використання складного кухонного обладнання. Особливу пікантність напою надають вишневі кісточки, які залишають у процесі приготування, оскільки вони дарують ледве помітний миндальний присмак, що нагадує дорогі шоколадні цукерки.

Необхідні інгредієнти

Для приготування класичної вишнівки знадобиться трилітрова скляна банка та три базові компоненти.

Вишня — 1 кг (обов’язково беріть найстиглішу та найкрасивішу, з кісточками)

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Горілка — 1 л (звичайна, 40%, головне — без резкого запаху)

Цукор — 500 г

Як приготувати вишневу наливку

Процес приготування складається з кількох послідовних етапів та вимагає певного терпіння. На підготовчому етапі відібрані ягоди в кількості одного кілограма ретельно промивають та обсушують на паперовому або тканинному рушнику, оскільки зайва волога напою не потрібна. Кісточки обов’язково залишають усередині ягід для формування фірмового аромату.

На першому етапі 1 кілограм обсушеної вишні пересипають у чисту трилітрову банку та заливають одним літром горілки. Ємність щільно закривають кришкою, ретельно струшують та ставлять у темну шафу на два тижні. Протягом цього часу вміст банки рекомендується періодично, приблизно раз на 2 дні, акуратно збовтувати.

На другому етапі, рівно через 2 тижні, весь алкогольний настій об’ємом 1 літр ретельно зливають в окрему чисту місткість і тимчасово відставляють убік. У банку до вишень, які залишилися, засипають 500 грамів цукру. Банку знову закривають і відправляють у темне місце ще на 2 тижні. За цей період цукор витягне з ягід весь залишковий сік, утворюючи густий та ароматний сироп. Цю банку також необхідно регулярно струшувати для повного розчинення цукру.

На фінальному етапі отриманий густий вишневий сироп зливають, а самі ягоди додатково віджимають через кілька шарів марлі. Після цього перший алкогольний настій та цукровий сироп з’єднують в одній ємності й ретельно перемішують. Для досягнення ідеальної прозорості готову наливку можна додатково профільтрувати через щільний ватний диск.

Готовий напій розливають у чисті скняні пляшки та залишають у прохолодному темному місці ще на 3-5 днів для стабілізації смаку. За цей час наливка відпочине, її смак стане максимально м’яким, а солодкість та міцність гармонійно збалансуються.

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