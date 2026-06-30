Як приготувати коктейль Hugo Spritz: класичний рецепт

Коктейль Hugo spritz

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Освіжаючий коктейль Hugo Spritz б’є всі рекорди популярності цього літа. в пошукових системах. Цей напій народився серед прохолодних скель італійських Альп як легша та значно свіжіша альтернатива класичному Аперолю. Його головна фішка — баланс між трав’янистою прохолодою свіжої м’яти та тонким, ледь солодкуватим ароматом квітів бузини. У гарячий липневий полудень або під час теплого вечірнього заходу сонця цей слабоалкогольний коктейль працює як ідеальний порятунок від духоти.

Справжній італійський рецепт Hugo Spritz вимагає правильних пропорцій та дотримання класичної послідовності приготування, щоб бульбашки ігристого вина ідеально розкрили аромат зелені.

Інгредієнти: що знадобиться для приготування

Для однієї порції справжнього літнього коктейлю підготуйте:

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Ігристе вино Prosecco (сухе або брют): 120 мілілітрів

Сироп із квітів бузини: 30 мілілітрів

Газована вода або содова: 30 мілілітрів

Свіжа м’ята: 4–5 соковитих листочків

Лайм: 2 кружальця

Лід: велика кількість кубиків

Покроковий процес приготування

Для початку візьміть великий винний келих на високій ніжці — саме в ньому напій найдовше залишатиметься холодним від сонячного тепла та долонь.

Покладіть листочки свіжої м’яти на долоню і зробіть один гучний хлопок іншою долонею. Це розбудить ефірні олії та вивільнить фірмовий ментоловий аромат. Опустіть м’яту на дно келиха. Налийте 30 мілілітрів сиропу бузини прямо на м’яту. Слідом киньте одне кружальце свіжого лайма. За допомогою довгої барної ложки або звичайної соломинки злегка притисніть лайм і м’яту, щоб вони поєдналися із сиропом, але не перетворюйте зелень на кашу. Засипте келих кубиками льоду до самого верху. Льоду має бути багато: якщо покласти мало кубиків, вони швидко розтануть від спеки й просто розбавлять напій водою. Повільно налийте сто двадцять мілілітрів добре охолодженого сухуватого Просекко. Додайте 30 мілілітрів крижаної содової чи газованої води, щоб пом’якшити солодкість сиропу та додати коктейлю ще більше легких бульбашок. Обережно підніміть усі шари ложкою знизу вгору буквально один раз. Прикрасьте келих зверху другим кружальцем лайма та маленькою свіжою гілочкою м’яти.

Цей напій п’ють одразу після приготування через трубочку. Завдяки низькому вмісту алкоголю, яскравому цитрусовому акценту та потужній м’ятній свіжості Hugo Spritz миттєво тонізує, тамує спрагу і перетворює навіть найважчий спекотний день на приємний літній відпочинок.

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