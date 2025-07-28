ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Напої, смузі й коктейлі
Кількість переглядів
369
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати смачний, пінистий і корисний квас, як з бочки: шість годин — і готово

Якщо ви полюбляєте квас, спробуйте приготувати його самостійно.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
55 хвилин
Харчова цінність на 100 г
30 ккал
Домашній квас: рецепт

Домашній квас: рецепт / © You Tube

Цей квас готується не так просто, але виходить надзвичайно смачним. Гарно освіжає в спеку.

Інгредієнти

тепла вода
10 л
цукор
700 г
сухі дріжджі
20 г
родзинки
50 г
лимонна кислота
0,5 ч. ложки

Процес приготування:

  1. Влити воду у каструлю, додати 500 г цукру, розмішати до розчинення. Всипати дріжджі, ретельно перемішати. Додати лимонну кислоту і родзинки.

  2. 200 г цукру всипати на суху сковорідку, поставити на вогонь нижче середнього, смажити, помішуючи, поки він не стане карамельного кольору. Цукор повинен повністю розтопитися.

  3. Додати смажений цукор до інших інгредієнтів, перемішати, щоб карамель повністю розчинилася. Накрити кришкою, залишити в теплому приміщенні на 6 годин.

  4. Розлити по пляшкам, покласти в холодильник. Зберігати в лежачому положенні.

Смачного!

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
369
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie