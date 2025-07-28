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- Категорія
- Напої, смузі й коктейлі
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Як приготувати смачний, пінистий і корисний квас, як з бочки: шість годин — і готово
Якщо ви полюбляєте квас, спробуйте приготувати його самостійно.
Цей квас готується не так просто, але виходить надзвичайно смачним. Гарно освіжає в спеку.
Інгредієнти
- тепла вода
- 10 л
- цукор
- 700 г
- сухі дріжджі
- 20 г
- родзинки
- 50 г
- лимонна кислота
- 0,5 ч. ложки
Процес приготування:
Влити воду у каструлю, додати 500 г цукру, розмішати до розчинення. Всипати дріжджі, ретельно перемішати. Додати лимонну кислоту і родзинки.
200 г цукру всипати на суху сковорідку, поставити на вогонь нижче середнього, смажити, помішуючи, поки він не стане карамельного кольору. Цукор повинен повністю розтопитися.
Додати смажений цукор до інших інгредієнтів, перемішати, щоб карамель повністю розчинилася. Накрити кришкою, залишити в теплому приміщенні на 6 годин.
Розлити по пляшкам, покласти в холодильник. Зберігати в лежачому положенні.
Смачного!