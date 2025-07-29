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- Напої, смузі й коктейлі
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Як зробити квас з розчинної кави: рецепт напою, що бадьорить та освіжає
Освіжаючий та бадьорий рецепт квасу з розчинної кави
У спекотні літні дні ми завжди шукаємо щось, що зможе одночасно освіжити та подарувати заряд енергії. Якщо традиційні лимонади та чаї вже набридли, є цікава альтернатива, яка здивує своїм смаком та незвичним ароматом. Пропонуємо рецепт кавового квасу, що готується всього за кілька годин і чудово втамовує спрагу, залишаючи приємне бадьоре відчуття.
Цей напій не лише приємно освіжає, а й додає енергії завдяки каві. Він ідеально підходить для тих, хто цінує швидкість приготування та незвичні смакові поєднання.
Рецепт квасу з розчинної кави
Інгредієнти
Для приготування 1,5 літра кавового квасу вам знадобиться простий набір продуктів, які легко знайти в будь-якому магазині:
Розчинна кава — 1 пакетик (або 1 чайна ложка з гіркою).
Цукор — приблизно третина склянки (можна регулювати за смаком).
Сухі дріжджі — 0,5 чайної ложки.
Лимонна кислота — 0,5 чайної ложки.
Кип’ячена вода — близько 1,5 літра.
Ємність — 1,5 літра.
Як приготувати квас з розчинної кави
У невеликій чашці залийте одну чайну ложку розчинної кави з гіркою гарячою водою (не окропом, а достатньо гарячою для розчинення). Додайте третину склянки цукру і ретельно розмішайте, доки цукор повністю не розчиниться.
В отриману кавово-цукрову суміш додайте половину чайної ложки лимонної кислоти. Знову добре перемішайте, щоб лимонна кислота також повністю розчинилася. Вона додасть квасу характерної кислинки та допоможе у процесі бродіння.
Акуратно, за допомогою лійки, перелийте вміст чашки у чисту півторалітрову ємність, яка щільно закривається, можна пластикову пляшку.
Долийте у пляшку кип’ячену воду приблизно до половини об’єму. Це необхідно, щоб гаряча кавова основа охолола і стала теплою, що є оптимальною температурою для активації дріжджів.
Тепер додайте половину чайної ложки сухих швидкорозчинних дріжджів. Важливо, щоб вода була теплою, а не гарячою, інакше дріжджі можуть загинути.
Долийте у пляшку теплу кип’ячену воду майже до самого верху, залишаючи приблизно 5-6 сантиметрів вільного простору до корка. Цей простір потрібен для скупчення газів, що виділятимуться під час процесу бродіння.
Щільно закрийте пляшку пробкою і кілька разів енергійно струсіть її, щоб дріжджі добре розчинилися та рівномірно розподілилися по всьому об’єму рідини.
Залиште пляшку бродити за кімнатної температури приблизно на 6 годин. За цей час квас набуде свого характерного смаку та газованості.
Після завершення процесу бродіння ваш кавовий квас готовий до вживання. Для кращого смаку та збереження свіжості, рекомендується зберігати готовий напій у холодильнику.