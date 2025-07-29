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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Напої, смузі й коктейлі
Кількість переглядів
30
Час на прочитання
2 хв

Як зробити квас з розчинної кави: рецепт напою, що бадьорить та освіжає

Освіжаючий та бадьорий рецепт квасу з розчинної кави

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Час приготування
20 хвилин
Харчова цінність на 100 г
35 ккал
Квас з розчинної кави

Квас з розчинної кави

У спекотні літні дні ми завжди шукаємо щось, що зможе одночасно освіжити та подарувати заряд енергії. Якщо традиційні лимонади та чаї вже набридли, є цікава альтернатива, яка здивує своїм смаком та незвичним ароматом. Пропонуємо рецепт кавового квасу, що готується всього за кілька годин і чудово втамовує спрагу, залишаючи приємне бадьоре відчуття.

Цей напій не лише приємно освіжає, а й додає енергії завдяки каві. Він ідеально підходить для тих, хто цінує швидкість приготування та незвичні смакові поєднання.

Рецепт квасу з розчинної кави

Інгредієнти

Для приготування 1,5 літра кавового квасу вам знадобиться простий набір продуктів, які легко знайти в будь-якому магазині:

  • Розчинна кава — 1 пакетик (або 1 чайна ложка з гіркою).

  • Цукор — приблизно третина склянки (можна регулювати за смаком).

  • Сухі дріжджі — 0,5 чайної ложки.

  • Лимонна кислота — 0,5 чайної ложки.

  • Кип’ячена вода — близько 1,5 літра.

  • Ємність — 1,5 літра.

Як приготувати квас з розчинної кави

  1. У невеликій чашці залийте одну чайну ложку розчинної кави з гіркою гарячою водою (не окропом, а достатньо гарячою для розчинення). Додайте третину склянки цукру і ретельно розмішайте, доки цукор повністю не розчиниться.

  2. В отриману кавово-цукрову суміш додайте половину чайної ложки лимонної кислоти. Знову добре перемішайте, щоб лимонна кислота також повністю розчинилася. Вона додасть квасу характерної кислинки та допоможе у процесі бродіння.

  3. Акуратно, за допомогою лійки, перелийте вміст чашки у чисту півторалітрову ємність, яка щільно закривається, можна пластикову пляшку.

  4. Долийте у пляшку кип’ячену воду приблизно до половини об’єму. Це необхідно, щоб гаряча кавова основа охолола і стала теплою, що є оптимальною температурою для активації дріжджів.

  5. Тепер додайте половину чайної ложки сухих швидкорозчинних дріжджів. Важливо, щоб вода була теплою, а не гарячою, інакше дріжджі можуть загинути.

  6. Долийте у пляшку теплу кип’ячену воду майже до самого верху, залишаючи приблизно 5-6 сантиметрів вільного простору до корка. Цей простір потрібен для скупчення газів, що виділятимуться під час процесу бродіння.

  7. Щільно закрийте пляшку пробкою і кілька разів енергійно струсіть її, щоб дріжджі добре розчинилися та рівномірно розподілилися по всьому об’єму рідини.

  8. Залиште пляшку бродити за кімнатної температури приблизно на 6 годин. За цей час квас набуде свого характерного смаку та газованості.

Після завершення процесу бродіння ваш кавовий квас готовий до вживання. Для кращого смаку та збереження свіжості, рекомендується зберігати готовий напій у холодильнику.

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Дата публікації
Кількість переглядів
30
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