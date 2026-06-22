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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Напої, смузі й коктейлі
Кількість переглядів
82
Час на прочитання
2 хв

Класична наливка з шовковиці в домашніх умовах

Готуємо смачну шовковичну наливку

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
140 ккал
Коментарі
Наливка з шовковиці

Наливка з шовковиці

Домашні напої з шовковиці — це чудовий спосіб зберегти смак і аромат літа на весь рік. Стигла ягода дає глибокий насичений колір і неповторну солодкість. Залежно від компонентів та технології, з шовковиці можна створити як легку класичну наливку, так і вишуканий напій із нотками портвейну або міцну чоловічу настоянку.

Це найпростіший традиційний спосіб приготування солодкого, ароматного напою з яскравим ягідним смаком. Така наливка чудово підійде для святкового столу, романтичного вечора або як ароматна добавка до гарячого чаю та коктейлів.

Інгредієнти

  • Шовковиця — 1 склянка

  • Цукор — 1 склянка

  • Горілка — 200 мілілітрів

  • Вода — 100 мілілітрів

Приготування

  1. Шовковицю ретельно переберіть і вимийте. За допомогою дерев’яного товкача розімніть ягоди в глибокій місткості, щоб вони активно пустили сік.

  2. У невеликому сотейнику змішайте воду з цукром, доведіть до кипіння та проваріть до розчинення кристалів. Залийте гарячим сиропом розім’яту шовковицю і залиште суміш до повного охолодження.

  3. До остиглої ягідної маси додайте горілку та ретельно перемішайте.

  4. Перелийте рідину разом із м’якоттю в чисту скляну банку, щільно накрийте кришкою і поставте в темне прохолодне місце на 7–14 днів. Періодично збовтуйте вміст банки. Майте на увазі, що місткість не можна залишати на сонці або в надто теплому місці, щоб уникнути скисання чи незапланованого бродіння.

  5. За два тижні процідіть готову наливку через дрібне сито або складену в кілька шарів марлю. Перелийте прозорий напій у чисті сухі пляшки, герметично закупорьте і зберігайте в погребі або холодильнику.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
82
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