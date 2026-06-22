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- Категорія
- Напої, смузі й коктейлі
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Класична наливка з шовковиці в домашніх умовах
Готуємо смачну шовковичну наливку
Домашні напої з шовковиці — це чудовий спосіб зберегти смак і аромат літа на весь рік. Стигла ягода дає глибокий насичений колір і неповторну солодкість. Залежно від компонентів та технології, з шовковиці можна створити як легку класичну наливку, так і вишуканий напій із нотками портвейну або міцну чоловічу настоянку.
Це найпростіший традиційний спосіб приготування солодкого, ароматного напою з яскравим ягідним смаком. Така наливка чудово підійде для святкового столу, романтичного вечора або як ароматна добавка до гарячого чаю та коктейлів.
Інгредієнти
Шовковиця — 1 склянка
Цукор — 1 склянка
Горілка — 200 мілілітрів
Вода — 100 мілілітрів
Приготування
Шовковицю ретельно переберіть і вимийте. За допомогою дерев’яного товкача розімніть ягоди в глибокій місткості, щоб вони активно пустили сік.
У невеликому сотейнику змішайте воду з цукром, доведіть до кипіння та проваріть до розчинення кристалів. Залийте гарячим сиропом розім’яту шовковицю і залиште суміш до повного охолодження.
До остиглої ягідної маси додайте горілку та ретельно перемішайте.
Перелийте рідину разом із м’якоттю в чисту скляну банку, щільно накрийте кришкою і поставте в темне прохолодне місце на 7–14 днів. Періодично збовтуйте вміст банки. Майте на увазі, що місткість не можна залишати на сонці або в надто теплому місці, щоб уникнути скисання чи незапланованого бродіння.
За два тижні процідіть готову наливку через дрібне сито або складену в кілька шарів марлю. Перелийте прозорий напій у чисті сухі пляшки, герметично закупорьте і зберігайте в погребі або холодильнику.