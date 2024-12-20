Ммммкава для гурманів: UPG ламає стереотипи про каву на АЗК

Близько 70% українців починають свій ранок з кави, і це не дивно. Дослідження показують, що чашка ароматного напою допомагає організму прокинутися, запускає мозок у роботу та додає настрою на весь день. Кава стала важливою частиною ранкової рутини — маленькою традицією, що допомагає зібратися з думками й рухатися вперед упевнено та зосереджено.

Ммммкава для гурманів

Згідно з дослідженнями, українці залишаються вірними класиці — еспресо та американо впевнено очолюють рейтинг улюблених напоїв серед поціновувачів чорної кави. Їх люблять за глибокий смак, простоту та той самий "ефект бадьорості", без якого важко уявити день. А для тих, хто віддає перевагу м’якшим відтінкам, фаворитами стають капучино та лате — вдале поєднання насиченого еспресо й ніжної молочної пінки.

Однак сьогодні вимоги до кави значно зросли. Комусь важливо обрати безлактозне молоко, щоб насолоджуватися улюбленим напоєм без дискомфорту. Хтось надає перевагу каві без кофеїну, щоб смакувати її навіть увечері. А для справжніх гурманів важлива арабіка — кава з вишуканим смаком, тонким ароматом і мінімальною гіркотою.

Компанія UPG врахувала ці смаки й уподобання, створивши нову кавову карту, що задовольнить кожного. Тепер на АЗК UPG можна обрати каву, яка відповідає вашим потребам і настрою:

на безлактозному молоці — легку, смачну, як треба. Ідеальний вибір для тих, хто дбає про здоров’я.

без кофеїну — таку ж насичену, як з, тільки без. Пийте ммммкаву, коли забажаєте, без компромісів.

100% арабіку, приготовану на преміальних кавових машинах.

Ммммкава для гурманів

UPG пропонує насолоджуватися кавою в дорозі або ж зробити паузу на АЗК, замовивши улюблений напій у порцеляновій чашці. Тут кавовий досвід виходить на новий рівень — варто лише скуштувати, щоб відчути різницю з першого ковтка.

Кава на UPG — це не просто напій. Це увага до деталей, якісні зерна та турбота про кожного клієнта. Завітайте на UPG і обирайте свою улюблену каву — на будь-який смак і будь-який настрій!

Детальніше ознайомитися з новим кавовим меню можна тут:

https://go.upg.ua/m/coffee