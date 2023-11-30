Напої до зимових свят: топ-3 оригінальні коктейлі

Скоро розпочнуться зимові свята, люди вже починають потроху готуватись до них. Це прекрасна нагода для барних експериментів, тому пропонуємо вам кілька цікавих варіантів напоїв до свят.

Кокосовий різдвяний мохіто

Інгредієнти

15 мл кокосового сиропу

30 мл соку лайма

30 мл рому

30 мл кокосового рому

45 мл кокосового молока

листя м'яти

журавлина

цукрова пудра

В шейкер додайте листя м'яти, сироп, сік лайму, розімніть та долийте ром, кокосове молоко та лід. Після цього закрийте та збовтайте, щоб напої з'єднались в однорідну суміш. В склянку для подачі покладіть лід та перелийте суміш. Наприкінці прикрасьте листям м'яти, кількома ягодами журавлини та присипте цукровою пудрою.

Гранатова маргарита

60 мл текіли

30 мл апельсинового лікеру

30 мл соку лайма

45 мл гранатового соку

30 мл кокосового молока

гілочки розмарину

зерна гранату

В шейкер додайте текілу, лікер, сік лайму та гранату, кокосове молоко та лід. Закрийте та збовтайте для отримання однорідної суміші. Підготуйте склянки для подачі, для цього змастіть їх краї соком лайму та занурте в цукор. Покладіть в склянки лід та залийте сумішшю. В кінці додайте зерна гранату та гілочки розмарину для декору.

Мімоза з журавлинним соусом

1/2 ст. л. журавлинного соусу

30 мл свіжовичавленого апельсинового соку

150 мл ігристого білого вина

1/2 ст. л. білого цукру для обідка

1/4 ч. л. подрібнених трав (розмарин і чебрець)

зацукрований розмарин

журавлина

Змішайте цукор і подрібнену зелень в блюдці. Змастіть краї келиху для шампанського соком лайму та занурте в цукор. Додайте в келих журавлинний соус, апельсиновий сік і ігристе вино. Перемішайте, щоб з’єднати, після чого прикрасьте журавлиною та зацукрованим розмарином.

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