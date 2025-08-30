ТСН у соціальних мережах

196
1 хв

Найсмачніший томатний сік, який готують лише в Кременчуці: помідори, сіль і один секретний інгредієнт

У Кременчуці готують томатний сік без цукру, води та оцту. Але є один секрет: на кожен літр додають 30 г солі та особливий інгредієнт, який робить смак унікальним.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
1 год. 55 хв.
14 ккал
Томатний сік: унікальний рецепт з Кременчуга

Томатний сік: унікальний рецепт з Кременчуга / © Pixabay

У Кременчуці свіжі помідори з дачі перш за все йдуть на томатний сік. Його тут п’ють зі всім: від гречки й картопляного пюре до хліба з маслом чи смаженої картоплі. Через це напій користується неймовірною популярністю.

Процес приготування:

  1. Ретельно вимийте помідори, наріжте їх шматочками та пропустіть через соковижималку або перебийте блендером до однорідного стану.

  2. Запечіть солодкий перець до м’якості та появи зморшкуватої шкірки. Після охолодження очистіть від шкірки і насіння, а потім подрібніть у пюре.

  3. Змішайте томатне пюре і перцеве пюре, додайте воду та сіль. Добре перемішайте до однорідності.

  4. Доведіть суміш до кипіння, після чого зменшіть вогонь і варіть 10 хвилин на слабкому вогні.

  5. Гарячий сік розлийте в стерилізовані банки або пляшки, щільно закрутіть і переверніть догори дном до повного охолодження.

  6. Через добу перенесіть банки в темне, прохолодне місце. Напій готовий до тривалого зберігання та вживання.

Смачного!

