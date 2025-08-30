- Дата публікації
Найсмачніший томатний сік, який готують лише в Кременчуці: помідори, сіль і один секретний інгредієнт
У Кременчуці готують томатний сік без цукру, води та оцту. Але є один секрет: на кожен літр додають 30 г солі та особливий інгредієнт, який робить смак унікальним.
У Кременчуці свіжі помідори з дачі перш за все йдуть на томатний сік. Його тут п’ють зі всім: від гречки й картопляного пюре до хліба з маслом чи смаженої картоплі. Через це напій користується неймовірною популярністю.
Процес приготування:
Ретельно вимийте помідори, наріжте їх шматочками та пропустіть через соковижималку або перебийте блендером до однорідного стану.
Запечіть солодкий перець до м’якості та появи зморшкуватої шкірки. Після охолодження очистіть від шкірки і насіння, а потім подрібніть у пюре.
Змішайте томатне пюре і перцеве пюре, додайте воду та сіль. Добре перемішайте до однорідності.
Доведіть суміш до кипіння, після чого зменшіть вогонь і варіть 10 хвилин на слабкому вогні.
Гарячий сік розлийте в стерилізовані банки або пляшки, щільно закрутіть і переверніть догори дном до повного охолодження.
Через добу перенесіть банки в темне, прохолодне місце. Напій готовий до тривалого зберігання та вживання.
Смачного!