Піна Колада: класичний рецепт святкового коктейлю

Наближаються зимові свята, Чому б не приготувати один з найулюбленіших і найсмачніших напоїв, який навіть у лютий мороз нагадає про літні сонячні дні, море та відпочинок.

Існує легенда, що прототипом цього напою стала суміш із білого рому, кокосового молока та соку ананаса, яку розпивав разом зі своєю командою пуерто-риканський пірат Роберто Кофресі. Хай там як, «Pina Colada» – один із найпопулярніших алкогольних напоїв, що виробляються на основі ананасового соку.

Рецепт коктейлю «Pina Colada»

Інгредієнти:

Світлий ром – 500 мл. Якщо не має, можна використовувати якісну горілку.

Кокосова стружка – 250 г

Сік ананасовий – 150 мл. За відсутності можна використовувати сироп із консервованих ананасів.

Вершки – 350 мл.

Цукор – 150 мл.

Приготування коктейлю Піна Колада:

Заливаємо кокосову стружку ромом чи горілкою і даємо настоятися 12 годин.

Відціджуємо кокосову настойку (стружку потім можна підсушити та використовувати в кулінарії).

Нагріваємо вершки та розчиняємо в них цукор.

Охолоджуємо, додаємо кокосову настойку та ананасовий сік і збиваємо блендером 2-3 хвилини.

Розливаємо по місткостях, ставимо до холодильника та даємо настоятися 7-10 днів.

Застосовуємо у чистому вигляді або у складі коктейлів.. Смак цього лікеру найкраще розкривається за температури напою 19-20 градусів.

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