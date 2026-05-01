Зробіть цей вітамінний напій, поки сезон у розпалі: рецепт квасу з кульбаби

Квас із кульбаби

Квас із кульбаби — це традиційний весняний напій, який цінують за його здатність очищувати організм, підтримувати печінку та тонізувати в період авітамінозу. На основі фітотерапевтичних рекомендацій і принципів натуральної ферментації розповідаємо про найзбалансованіший рецепт цього напою.

Інгредієнти

Дужа важливо використовувати якісну сировину. Кульбаби треба збирати лише в екологічно чистих місцях, якомога далі від доріг:

квіти кульбаби — прибл. 300–400 г (лише жовті пелюстки, без зеленого квітколожа, яке дає зайву гіркоту)

вода — 3 л (бажано джерельна або фільтрована)

цукор (або мед) — 250–300 г

лимон — 1 великий (сік і цедра)

родзинки — 10–15 шт. (немиті, вони слугують джерелом диких дріжджів)

Покроковий процес приготування

Відокремте жовті пелюстки від зелених «кошиків». Це кропітка робота, але саме вона гарантує ніжний медовий смак без різкої полинової гіркоти. Промивати пелюстки не рекомендується, щоб зберегти пилок, який відповідає за аромат і бродіння.

Закип’ятіть воду. Покладіть пелюстки до керамічної або скляної ємності, додайте цедру лимона (без білої частини) та залийте окропом. Накрийте кришкою і залиште настоюватися на 12–24 год. За цей час вода витягне з квітів усі корисні глікозиди та ефірні олії.

Процідіть настій через марлю, добре віджавши пелюстки. В отриману рідину додайте цукор або мед (ретельно розмішайте до розчинення), сік одного лимона та жменю родзинок.

Накрийте ємність марлею і залиште за кімнатної температури в темному місці на 1–2 дні. Щойно з’явиться легка піна та характерний кислуватий запах — початковий етап завершено.

Розлийте квас до пляшок (краще скляних або з якісного харчового пластику), залишаючи трохи місця до горлечка. Щільно закрийте кришками. Залиште пляшки ще на 12 год. у теплі для накопичення вуглекислого газу.

Поставте квас до холодильника. Через 2–3 дні напій остаточно дозріє, стане прозорим, іскристим та освіжальним.

Користь квасу з кульбаби

Користь квасу з кульбаби обумовлена унікальним хімічним складом самої рослини та процесами, які відбуваються під час бродіння.

Кульбаба традиційно використовується у фітотерапії як засіб для стимуляції відтоку жовчі. Завдяки вмісту гірких глікозидів (тараксацину) напій активізує роботу печінки та жовчного міхура, що суттєво покращує моторику всього шлунково-кишкового тракту.

Кульбаба є природним концентратом вітамінів А (ретинолу) та С (аскорбінової кислоти), які необхідні для підтримки імунітету і здоров’я шкіри. Окрім того, напій насичує організм калієм і залізом, що важливо для підтримки серцево-судинної системи та профілактики анемії.

Під час легкої ферментації квіткового настою утворюються меланоїдини. Ці сполуки діють як м’які антиоксиданти, які допомагають клітинам організму боротися з окислювальним стресом та виводять токсини.

Важливе застереження — через виражену жовчогінну дію цей квас треба вживати з обережністю. Він протипоказаний людям у стані загострення жовчнокам’яної хвороби (щоб не спровокувати рух каменів) та пацієнтам із підвищеною кислотністю шлункового соку, оскільки напій стимулює секрецію шлунка.

